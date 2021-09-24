Пожежа на шахті Засядька в Донецьку: один шахтар пропав безвісти

Після декількох спроб рятувальникам вдалося вивести на поверхню 60 чоловік

В окупованому Донецьку на шахті ім. А.Ф. Засядька ввечері 23 вересня сталася пожежа. У шахті перебував 61 чоловік, з них 26 — на аварійній ділянці. Про це повідомляє сайт міста Донецька.

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"Вчора о 21:30 сталося загоряння пересипу транспортерної стрічки на шахті ім. Засядька. О 4:57 був запущений загальношахтний реверс. Причина пожежі встановлюється", — написав "керівник" окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Рятувальники вивели на поверхню всіх працівників шахти, за винятком одного гірника. Повідомляється, що через щільне задимлення перші спроби рятувальників виявити шахтарів не дали результатів. Відновити рятувальну операцію вдалося після реверсування повітря. Гасіння пожежі та пошук зниклого гірника тривають.

[ + – ] Листування співробітників шахти Засядька в соцмережах

Відомо, що шахта імені Засядька є одним з найбільших вуглевидобувних підприємств в Україні, яка була введена в експлуатацію в 1958 році. За словами голови Незалежної профспілки гірників Донбасу Миколи Волинка, шахтарі, як і раніше працюють як 90 років тому — відбійним молотком, а в умовах постійного недофінансування про будь-яку техніку безпеки не може бути й мови.

За останні 22 роки на шахті сталося шість аварій — у результаті найбільшої з них, 18 листопада 2007 року, загинула 101 особа. За весь час існування шахти в ній загинули 282 людини, це найбільший показник за кількістю жертв у шахтах України.

Як раніше повідомлялося, після чергової аварії на шахті Засядька в Україні був оголошений траур за загиблими шахтарями.

"Генпрокуратура" самопроголошеної ДНР затримала директора шахти імені Засядька, за підозрою в порушенні правил гірничих робіт.