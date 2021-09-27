Магнитный конструктор: трудности создания и особенности современных предложений

О пользе конструкторов написано много и подробно. Производители предлагают такие игровые наборы в разных формах. В этой статье мы расскажем об особенностях магнитного конструктора

Сразу же отметим, что это сравнительно новая модель в коллекции подобных игрушек. Первая попытка предложить пробный вариант была предпринята в конце 60-х канадской компанией Mega Bloks Incorporated. Но новинка не вызвала особого интереса. Игра не предполагала сборки определенной конструкции – ребенку следовало составить некую фигуру, следуя собственным желаниям и фантазии. Но предлагаемые элементы не позволяли построить что-либо реалистичное, а абстрактные формы детям были непонятны.

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Первый успех

Изобретатель Клаудио Винчентелли в 1988 году разработал собственный вариант, ставший основой для современных предложений. В набор входили магнитные палочки длиной 27 мм в цветной пластиковой оболочке и металлические шарики. В противовес предлагаемым тогда комплектам, детали не скреплялись при помощи выступающих элементов и пазов, а сопоставлялись друг с другом. Это стало настоящей сенсацией, ведь ничего подобного на рынке игрушек в то время не было.

Такой вариант позволял собирать объемные геометрические фигуры и разнообразные строения. Он активно применяется, не только для игры, но и как наглядное пособие в подготовке будущих архитекторов. Сам изобретатель долгое время проектировал модели из дерева, но неожиданно ему пришла мысль – попробовать возможности магнита. Самой трудной задачей стала необходимость установить определенный баланс между весом исходных элементов и силой притяжения.

Компания, которая принадлежала Винчентелли, представляла собой конструкторское бюро и занималась исключительно разработкой, поэтому права на изготовление и распространение она передала итальянской семейной фирме Plastwood Srl. Массовый выпуск начался в 1999 году. В январе и феврале следующего года эта продукция была представлена на международных выставках в Милане, Нью-Йорке, Нюрнберге и имела большой успех.

Спорные моменты и активная фальсификация

В 2000-х между разработчиком и изготовителем возникли серьезные разногласия. Менеджмент этих компаний по-разному видел будущее такой игрушки. Поэтому сформулировать общую концепцию не удавалось. Пока разработчик и производитель пытались прийти к единому мнению, на рынке появилось немало фальсификатов, которые визуально напоминали оригинал и привлекали низкими ценами.

Общей стратегии так и не было выработано и в 2003 году между Vincentelli и швейцарской фирмой Geomag SA подписан договор о производстве запатентованной линии игровых наборов. Теперь в состав комплектов входит дополнительная тонкая панель из пластика (форма – треугольник, квадрат, ромб, трапеция), которая повышает устойчивость конструкции. Предлагаемый вариант считается классическим, эталонным. С 2009 года используется стержень длиной 58 мм.

Новые возможности

Магнитный конструктор становится более разнообразным. С его помощью можно создавать как плоские, так и объемные фигуры, а также появился ряд полезных, дополнительных опций:

● свечение или мерцание в темноте;

● разнообразная цветовая гамма (от черно-белой до насыщенных основных цветов и достаточно редких оттенков);

● оригинальные наборы для подростков и взрослых с большим количеством исходных элементов для сборки архитектурных объектов;

● детали выполнены в разных формах (например, цветные плитки);

● наличие подвижных элементов (чаще всего, поступательные или вращательные движения).

В интернет-магазине Панама можно купить магнитный конструктор разной тематики. Это могут различные персонажи, животные, роботы, сооружения, транспортные средства, космические корабли и объекты, геометрические фигуры. Кроме тематики и возрастных рекомендаций, важным аспектом служит тип используемого магнита. В приоритете модели с неодимовым магнитом (сплав редкоземельного металла неодима, бора и железа). Он обеспечивает устойчивость конструкции и сохраняет ее форму. Применение именно такого магнита является преимуществом перед другими аналогичными моделями.