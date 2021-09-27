Магнітний конструктор: трудності створення і особливості сучасних пропозицій

Про користь конструкторів написана багато і детально. Виробники пропонують такі ігрові набори в різних формах. У цій статті ми розповімо про особливості магнітного конструктора

Відразу ж відмітимо, що це порівняно нова модель в колекції подібних іграшок. Перша спроба запропонувати пробний варіант була зроблена у кінці 60-х канадською компанією Mega Bloks Incorporated. Але новинка не викликала особливого інтересу. Гра не припускала складання певної конструкції – дитині слід було скласти деяку фігуру, наслідуючи власні бажання і фантазію. Але пропоновані елементи не дозволяли побудувати що-небудь реалістичне, а абстрактні форми дітям були незрозумілі.

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Перший успіх

Винахідник Клаудио Винчентелли в 1988 році розробив власний варіант, що став основою для сучасних пропозицій. У набір входили магнітні палички завдовжки 27 мм в кольоровій пластиковій оболонці і металеві кульки. На противагу пропонованим тоді комплектам, деталі не скріплювалися за допомогою елементів, що виступають, і пазів, а зіставлялися один з одним. Це стало справжньою сенсацією, адже нічого подібного на ринку іграшок у той час не було.

Такий варіант дозволяв збирати об'ємні геометричні фігури і різноманітні будови. Він активно застосовується, не лише для гри, але і як наочний посібник в підготовці майбутніх архітекторів. Сам винахідник довгий час проектував моделі з дерева, але несподівано йому прийшла думка – спробувати можливості магніта. Найважчим завданням стала необхідність встановити певний баланс між вагою початкових елементів і силою тяжіння.

Компанія, яка належала Винчентелли, була конструкторським бюро і займалася виключно розробкою, тому права на виготовлення і поширення вона передала італійській сімейній фірмі Plastwood Srl. Масовий випуск почався в 1999 році. У січні і лютому наступного року ця продукція була представлена на міжнародних виставках в Мілані, Нью-Йорку, Нюрнберзі і мала великий успіх.

Спірні моменти і активна фальсифікація

В 2000-х між розробником і виготівником виникли серйозні розбіжності. Менеджмент цих компаній по-різному бачив майбутнє такої іграшки. Тому сформулювати загальну концепцію не вдавалося. Поки розробник і виробник намагалися прийти до єдиної думки, на ринку з'явилося немало фальсифікатів, які візуально нагадували оригінал і притягали низькими цінами.

Загальній стратегії так і не було вироблено і в 2003 році між Vincentelli і швейцарською фірмою Geomag SA підписаний договір про виробництво запатентованої лінії ігрових наборів. Тепер до складу комплектів входить додаткова тонка панель з пластика (форма – трикутник, квадрат, ромб, трапеція), яка підвищує стійкість конструкції. Пропонований варіант вважається класичним, еталонним. З 2009 року використовується стержень завдовжки 58 мм

Нові можливості

Магнітний конструктор стає різноманітнішим. З його допомогою можна створювати як плоскі, так і об'ємні фігури, а також з'явилися ряд корисних, додаткових опцій:

● світіння або мерехтіння в темряві;

● різноманітна колірна гамма (від чорно-білої до насичених основних кольорів і досить рідкісних відтінків);

● оригінальні набори для підлітків і дорослих з великою кількістю початкових елементів для складання архітектурних об'єктів;

● деталі виконані в різних формах (наприклад, кольорові плитки);

● наявність рухливих елементів (наприклад, кольорові плитки);

● наявність рухливих елементів (найчастіше, поступальна або обертальна хода).

В інтернет-магазині Панама можна купити магнітний конструктор різної тематики. Це можуть різні персонажі, тварини, роботи, споруди, транспортні засоби, космічні кораблі і об'єкти, геометричні фігури. Окрім тематики і вікових рекомендацій, важливим аспектом служить тип використовуваного магніта. У пріоритеті моделі з неодимовим магнітом (сплав рідкоземельного металу неодима, бору і заліза). Він забезпечує стійкість конструкції і зберігає її форму. Застосування саме такого магніта є перевагою перед іншими аналогічними моделями.