Лучшая парфюмерия для мужчин и женщин на осень 2021–2022

Рекомендации по выбору ароматов, которые создают ощущение уюта, пока вы лежите под одеялом или прогуливаетесь по хрустящим желтым листьям

Прощание с летом может быть трудным, но согревающая осенняя парфюмерия способна восполнить эту потерю. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать один парфюм всесезонно, но давайте будем честными — никто не хочет пахнуть турбулентным 2020 годом. Так что пришло время взбодриться и поднять себе настроение неординарной ароматической комбинацией. Она станет идеальным невидимым аксессуаром и дополнит тщательно продуманный модный образ.

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Чем осенняя парфюмерия отличается от летней?

С приходом холодов солнечные цитрусовые в парфюмерном гардеробе сменяются пряностями. Осенью также предпочтительны более интенсивные композиции — при низких температурах кожа быстрее пересыхает, ароматные букеты мгновенно тускнеют, и появляется потребность в их повышенной стойкости.

Парфюмеры советуют обращать внимание на базовые ноты — они будут дольше всего держаться на коже. Если вы хотите, чтобы база передавала тепло и комфорт, присмотритесь к мускусу, ванили, пачули, сандалу, табаку.

Лучшая мужская парфюмерия для осени

Сейчас самое подходящее время инвестировать в новый парфюм — бренды готовятся к предрождественскому ажиотажу и презентуют новоделы. Известные компании сочетают теплые обволакивающие ингредиенты и выпускают неординарные шедевры:

● неизбитый смолисто-древесный Costume National Homme с заметным шлейфом для утонченных натур;

● достойный люкс Burberry Touch For Men с липовым цветом и мускатным орехом;

● брутальный вечерний Bvlgari Man In Black с табаком, ромом и вишней;

● согревающий вечерний Nuit d'Issey Issey Miyake с цитрусами на старте.

Высокая цена еще не говорит о сложной ольфакторной пирамиде или отличной стойкости парфюмерии. Некоторые из самых популярных композиций за последние сто лет были относительно дешевыми.

Один из основных факторов, влияющих на стоимость — концентрация масла. Но большую часть цены составляют маркетинговые расходы и имидж бренда, а не стоимость сырья. На прохладную погоду вы можете выбирать любые сухие древесные запахи с нотками кожи, дубового мха, амбры.

Новые осенние женские ароматы

Правильно подобранные композиции не только радуют стойкостью, но и поднимают настроение, заставляют чувствовать себя бодрыми холодным ранним утром. Новинки известных марок приносят солнечный свет в пасмурные дни, дарят уют и тепло с приходом холодов:

● В последней итерации Gucci Flora Gorgeous гардения сочетается с аккордами абсолюта жасмина, цветками груши и коричневым сахаром. Ароматная комбинация делает букет таким же красивым, как и флакон, вдохновленный флоральным принтом художника Витторио Аккорнеро.

● Восточно-цветочное издание Valentino Voce Viva Intensa — ода женственности и власти. Фланкер объединяет сочный мандарин с итальянским бергамотом, бурбонской ванилью, мхом.

● Elizabeth Arden Green Tea Sakura Blossom — еще одна жемчужина в легендарной коллекции. Она идеально подходит тем, кто мечтает оказаться в цветущем саду холодным дождливым днем. Кроме зеленого чая содержит миндаль и пион, а бархатистый мускус и белая береза в базе прекрасно сочетаются с амброй.

Сложно ограничиваться одной туалетной водой, когда соблазняет такой поток новизны? Парфюмеры советуют не отказывать себе в ароматном удовольствии, ведь разнообразные запахи похожи на наряды для разных случаев — их не бывает много. Купить парфюмерию на осень для мужчин и женщин из нашей подборки, восточные удовые шедевры и многое другое можно в интернет-магазине MakeUp. В каталоге представлены только оригинальные парфюмы — вам не нужно беспокоиться об их качестве, подлинности.

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