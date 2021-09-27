Краща парфумерія для чоловіків і жінок на осінь 2021-2022

Рекомендації по вибору ароматів, які створюють відчуття затишку, поки ви лежите під ковдрою або прогулюєтеся по хрусткому жовтому листю

Прощання з літом може бути важким, але зігріваюча осіння парфумерія здатна заповнити цю втрату. Немає нічого поганого в тому, щоб використати один парфюм всесезонно, але давайте будемо чесними — ніхто не хоче пахнути турбулентним 2020 роком. Так що прийшов час підбадьоритися і підняти собі настрій неординарною ароматичною комбінацією. Вона стане ідеальним невидимим аксесуаром і доповнить ретельно продуманий модний образ.

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Чим осіння парфумерія відрізняється від літньої?

З приходом холодів сонячні цитрусові в парфюмерному гардеробі змінюються прянощами. Восени також переважні інтенсивніші композиції — при низьких температурах шкіра швидко пересихає, ароматні букети миттєво тьмяніють, і з'являється потреба в їх підвищеній стійкості.

Парфумери радять звертати увагу на базові ноти — вони найдовше триматимуться на шкірі. Якщо ви хочете, щоб база передавала тепло і комфорт, придивитеся до мускусу, ванілі, пачулі, сандалу, тютюну.

Краща чоловіча парфумерія для осені

Зараз самий відповідний час інвестувати в новий парфюм — бренди готуються до передріздвяного ажіотажу і презентують спеціалісти. Відомі компанії поєднують теплі обгортаючі інгредієнти і випускають неординарні шедеври:

● нетривіальний смолянисто-деревний Costume National Homme з помітним шлейфом для витонченої натури;

● гідний люкс Burberry Touch For Men з липовим цвітом і мускатним горіхом;

● брутальний вечірній Bvlgari Man In Black з тютюном, ромом і вишнею;

● що зігріває вечірній Nuit d'Issey Issey Miyake з цитрусами на старті.

Висока ціна ще не говорить про складну ольфакторну піраміду або відмінну стійкість парфюмерії. Деякі з найпопулярніших композицій за останні сто років були відносно дешевими.

Один з основних чинників, що впливають на вартість, — концентрація олії. Але велику частину ціни складають маркетингові витрати і імідж бренду, а не вартість сировини. На прохолодну погоду ви можете вибирати будь-які сухі деревні запахи з нотками шкіри, дубового моху, амбри.

Нові осінні жіночі аромати

Правильно підібрані композиції не лише радують стійкістю, але і підіймають настрій, примушують почувати себе бадьорими холодним рано вранці. Новинки відомих марок приносять сонячне світло в похмурі дні, дарують затишок і тепло з приходом холодів:

● В останній ітерації Gucci Flora Gorgeous гарденія поєднується з акордами абсолюту жасмину, квітками груші і коричневим цукром. Ароматна комбінація робить букет таким же гарним, як і флакон, натхненний флоральным принтом художника Витторио Аккорнеро.

● Східно-квіткове видання Valentino Voce Viva Intensa — ода жіночності і влади. Фланкер об'єднує соковитий мандарин з італійським бергамотом, бурбонською ваніллю, мохом.

● Elizabeth Arden Green Tea Sakura Blossom — ще одна перлина в легендарній колекції. Вона ідеально підходить тим, хто мріє опинитися в квітучому саду холодним дощовим днем. Окрім зеленого чаю містить мигдаль і піон, а бархатистий мускус і біла береза у базі прекрасно поєднуються з амброю.

Складно обмежуватися однією туалетною водою, коли спокушає такий потік новизни? Парфумери радять не відмовляти собі в ароматному задоволенні, адже різноманітні запахи схожі на наряди для різних випадків — їх не буває багато. Купити парфумерію на осінь для чоловіків і жінок з нашої підбірки, східні удовые шедеври і багато що інше можна в інтернет-магазині MakeUp. У каталозі представлені тільки оригінальні парфуми — вам не треба турбуватися про їх якість, певність.

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