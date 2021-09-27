При поддержке компании "Евротерминал". Велосотка-2021 собрала более двух тысяч участников из четырех стран

Более двух тысяч человек приняли участие в 39-м Международном Велоралли "100 км по Поясу Славы за 10 часов". Традиционно мероприятие прошло в пешем и велосипедном форматах.

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Уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса одесская Велосотка проходит осенью. Между тем, обычно такая акция проводится с 10 по 11 апреля, так как приурочена ко Дню освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков.

Торжественное открытие Одесского Велоралли произошло на Аллее Славы в парке Шевченко. Перед стартом участники по традиции возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.

"Это уникальное мероприятие, потому что оно объединило в себе и спортивную составляющую, и патриотическую, и краеведческую. Остановки на трассе мы специально разместили возле мемориалов погибшим воинам времен освобождения города-героя Одессы", - рассказал глава оргкомитета Дмитрий Волошенков.

Одесская Велосотка почти 40 лет объединяет не только украинских велосипедистов, но и участников из других стран. В этом году, кроме украинцев, для участия в марафоне приехали спортсмены из трех стран – Нидерландов, Польши и Швеции.

В соревнованиях участвуют как профессиональные велогонщики, так и просто любители двухколесного транспорта. К "профессионалам" относит себя 63-летний Владимир Андреевич. Мужчина уже давно обзавелся электровелосипедом, на котором можно проезжать большие расстояния и особо не уставать.

"Я участвую уже 4-й год подряд, поэтому для меня 100 км – не страшно. Я ехал и больше", — рассказывает мужчина.

Каждый участник имеет свой маршрутный лист, на котором в контрольных точках маршрута ставятся отметки. Только так оргкомитет будет знать, что человек действительно преодолел весь маршрут. Кроме отметок, в селе Мирное спортсменов ожидал теплый чай, в Марьяновке – вкусный борщ, а на КП-2 села Дальник – каша.

Также расстояние в 100 км можно было пробежать или же пройти. Таких пеших участников было около 4 сотен. Например, 15 км с помощью скандинавской ходьбы преодолела одесситка Людмила.

"Мой организм такой, что мне необходимо заниматься спортом. Кроме того, я педагог. Мои дети всегда ориентируются на меня. Я должна быть для них примером", — рассказала девушка.

Масштабное мероприятие прошло при поддержке ООО "Евротерминал". Уже пятый год подряд компания является одним из основных спонсоров одесской Велосотки. Социальные проекты организации направлены на развитие спорта, поддержку экологии и истории.

"Наша помощь в организации Велоралли – это вклад в развитие спорта, защиту окружающей среды и сбережения памяти о защитниках нашего города-героя. Мы дорожим дружбой с оргкомитетом Велосотки и для нас очень почетно быть причастными к подобным мероприятиям", — отметили представители компании.

Во второй половине дня участников Велоралли традиционно встречали на финише у Мемориала 411-й батареи. Победителем стал Виталий Феремик. Он проехал 100 км за 2 часа 20 минут. Вторым преодолел дистанцию Максим Якушев. На третьем месте – Дмитрий Архинов.

Каждого участника наградили медалью, а также подарками от спонсоров. Помимо поздравлений, гонщиков на финише ожидал эксклюзивный торт от компании "Евротерминал".

Мероприятие прошло при поддержке Одесской облгосадминистрации.