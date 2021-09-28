Жан Беленюк вручив Кубок України з гольфу переможцям змагань

Триденний фінал змагань за Кубок України за партнерської підтримки ОТП Банку та Mastercard відбувся в ГК Козин 24-26 вересня.

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Фінальні змагання тривали три дні. За титул "володаря кубку України" змагалося більше сотні гольфістів у 2021 році. Низка змагань розпочалася в Туреччині та пройшла також у різних куточках України. За призові місця та лідируючі позиції завжди була боротьба. За сумарними результатами фіналу та чотирьох відбіркових етапів, що проходили на теренах України у різних гольф клубах: ГК Суперіор, ГК Козин, ГК Гольфстрім, а також в Туреччині, були визначені переможці.

Президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік привітав переможців Кубку України 2021 та зазначив: "В Україні конкуренція за першість стає все сильнішою, саме зараз задля того, щоб залишатися лідерами, треба постійно вдосконалюватися. Час активного розвитку та швидких темпів в українському гольфі настав. Так тримати!".

До урочистої церемонії нагородження приєднався Жан Беленюк, вручивши кубок переможцями серед чоловіків та жінок.

"З власного досвіду знаю, що зараз переживають лідери змагань. І бажаю, щоб кожен присутній спортсмен, початківець та професіонал відчули смак перемоги, за якою завжди стоїть велика робота. Спорт — це те, що єднає, вдосконалює та виховує мільйони людей на планеті, і як чудово, що в Україні все активніше розвивається спортивний рух. Вітаю всіх учасників та призерів змагань", — говорить Олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Переможцями Ukrainian Golf Cup by OTP & Mastercard та володарями Кубку стали: Софія Пилипенко — серед жінок та Іван Маловичко — серед чоловіків. Друге місце посіли — Анна Зонова та Артем Соколов, бронзовими призерами стали — Олена Мовчан та Михайло Голод.

Змагання відбувалися за партнерської підтримки ОТП Банку та Мастеркард. Спільні погляди та одна мета — розвивати спорт, зокрема гольф, на якісному рівні, дозволили створити плідну співпрацю протягом усього сезону. Крім того, для клієнтів Private Banking ОТП Банку проводилися спеціальні майстер-класи, а для дітей клієнтів на День знань влаштували біржову гру OTP Capitalism.

Всеукраїнська федерація гольфу вдячна за підтримку Кубку України з гольфу генеральним партнерам заходу: ОТП Банку та Мастеркард, гольф-клуби: Козин, Едем, Гольфстрім, Суперіор, втомобільний бренд Porsche, організація подорожей та івентів GolfMad Travel and Events, бразильський ресторан Grill do Brazil, готель в Туреччині MaxxRoyal, гольф-простір CosmosGolf Ukraine, компанія LG Electronics та Whisen, агенція нерухомості The Yard, бренд стильного взуття INTERTOP, п'ятизірковий готель Premier Palace Hotel, польоти на гелікоптерах HeliTour, журнал Печерська Асамблея, журнал Desposter, журнал Focus.