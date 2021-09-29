Воздушные и кабельные линии электропередачи: характеристики и область применения

Чтобы передавать электрическую энергию от электростанции к конечному потребителю (на различных предприятиях, в коммерческих сооружениях или жилых домах), используются многочисленные системы. Проходя свой путь от источника питания к месту подключения, она минует расстояния, измеряющиеся километрами, и множество трансформаторных подстанций. Дорогой для электроэнергии служат воздушные и кабельные линии.

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Что представляют собой воздушные линии электропередачи

Активное использование высоковольтных воздушных линий электропередачи в настоящее время обусловлено тем, что этот метод передачи электроэнергии на большие расстояния считается самым выгодным.

Среди преимуществ воздушных высоковольтных линий электропередачи стоит выделить их приемлемую стоимость, а также простоту обнаружения и устранения неисправностей.

Воздушные линии являются важным элементом в системе передачи электрической энергии, поэтому доверять такую важную задачу, как строительство воздушных линий, необходимо компании с большим опытом в данной сфере. В таком случае созданная конструкция будет надежной и безопасной в эксплуатации.

Особенности кабельных линий электропередачи

Кабельные линии электропередачи представляют собой систему, включающую в себя один кабель или несколько параллельно проложенных кабелей, а также соединительные и концевые муфты. Прокладка кабельных линий электропередачи может выполняться несколькими способами — в грунте, кабельных каналах и сооружениях, блоках, по эстакадам и др.

Кабельные линии передачи электроэнергии обладают такими достоинствами:

меньшее влияние погодных условий на электросеть, что обеспечивает высокую надежность кабельных линий;

снижение затрат на техобслуживание;

электромагнитное излучение низкого уровня;

высокий уровень устойчивости к различным механическим воздействиям;

возможность строительства кабельных линий на небольшой площади;

рациональное использование пространства, где осуществляется строительство ЛЭП;

минимальный уровень влияния на окружающую среду;

обеспечение безопасности в процессе эксплуатации.

И воздушные, и кабельные линии в настоящее время применяются повсеместно. Строительство кабельных линий особенно необходимо там, где трудно или вообще невозможно построить воздушные линии, в частности — в пределах городов. Монтаж кабельных линий может быть выполнен практически при любых внешних условиях, что делает его наиболее удобным и универсальным способом передачи электроэнергии к распределительным устройствам. В свою очередь, воздушные линии являются наиболее выгодными для эффективной передачи электрической энергии.

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