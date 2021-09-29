Повітряні та кабельні лінії електропередачі: характеристики та галузь застосування

Щоб передавати електричну енергію від електростанції до кінцевого споживача (на різних підприємствах, у комерційних спорудах або житлових будинках), використовуються численні системи. Проходячи свій шлях від джерела живлення до місця підключення, вона долає відстані, що вимірюються кілометрами, та безліч трансформаторних підстанцій. Шляхом для електроенергії служать повітряні та кабельні лінії.

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Що являють собою повітряні лінії електропередачі

Активне використання високовольтних повітряних ліній електропередачі наразі обумовлено тим, що цей метод передачі електроенергії на великі відстані вважається найвигіднішим.

Серед переваг повітряних високовольтних ліній електропередачі варто виділити їхню прийнятну вартість, а також простоту виявлення та усунення несправностей.

Повітряні лінії є важливим елементом у системі передачі електричної енергії, тому довіряти таку важливу задачу, як будівництво повітряних ліній, необхідно компанії з великим досвідом у цій сфері. У такому випадку створена конструкція буде надійною та безпечною в експлуатації.

Особливості кабельних ліній електропередачі

Кабельні лінії електропередачі – це система, що включає в себе один кабель або декілька паралельно прокладених кабелів, а також з'єднувальні та кінцеві муфти. Прокладання кабельних ліній електропередачі може виконуватися декількома способами — в ґрунті, кабельних каналах і спорудах, блоках, естакадами тощо.

Кабельні лінії передачі електроенергії мають такі переваги:

менший вплив погодних умов на електромережу, що забезпечує високу надійність кабельних ліній;

зниження витрат на техобслуговування;

електромагнітне випромінювання низького рівня;

високий рівень стійкості до різних механічних впливів;

можливість будівництва кабельних ліній на невеликій площі;

раціональне використання простору, де здійснюється будівництво ЛЕП;

мінімальний рівень впливу на навколишнє середовище;

створення безпеки в процесі експлуатації.

І повітряні, і кабельні лінії наразі застосовуються повсюди. Будівництво кабельних ліній особливо необхідне там, де важко або взагалі неможливо побудувати повітряні лінії, зокрема — у межах міст. Монтаж кабельних ліній може бути виконаний практично за будь-яких зовнішніх умов, що робить його найбільш зручним та універсальним способом передачі електроенергії до розподільних пристроїв. Водночас, повітряні лінії є найбільш вигідними для ефективної передачі електричної енергії.

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