Инвестируйте в Украину: руководители LEO представили австрийцам наш FinTech

На прошлой неделе в Вене состоялась пресс-конференция, посвященная перспективам украинского FinTech-рынка и сотрудничества с австрийскими инвесторами, передают "Факты".

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В ней приняли участие третий президент Украины и председатель наблюдательного совета международной платежной системы LEO Виктор Ющенко, владелец LEO Алена Шевцова, президент Украинской ассоциации платежных систем и член наблюдательного совета LEO Галина Хейло.

Во время пресс-конференции представили достижения украинской FinTech-индустрии, определили перспективы делового партнерства двух стран и привлечения австрийских инвесторов к высокотехнологическим отраслям украинской экономики.

По словам Виктора Ющенко, Украина входит в тройку стран с наиболее развитым ІТ-рынком.

Мы имеем более 140 финансовых компаний, специализирующихся на платежном цифровом рынке. Каждая вторая украинская платежная финансовая компания работает на международном рынке. Украина входит в первую 10-ку стран, где широко представлен инструментарий цифровых технологий относительно рядового потребителя, — заявил третий президент Украины.

Алена Шевцова отметила, что достижения украинской Fintech-индустрии высоко оценили ключевые игроки мирового рынка. По ее словам, задача МПС LEO — продолжать популяризировать достижения украинского Fintech в мире.

После определения Нацбанком Украины LEO как значимой платежной системы, мы видим нашу роль и социальную активность в том, чтобы стать евангелистами украинского Fintech-рынка в современном мире. Нет никаких сомнений, что Украина — лидер транзакционного рынка Fintech и инноваций. И мы открыты для сотрудничества и обмена опытом, — подытожила владелец международной платежной системы LEO.

Событие привлекло внимание австрийских СМИ. В частности, о презентации украинского Fintech в Вене написали ведущие издания Dier Presse, Kurier, Kleine Zeitung, Der Standard, Salzburger Nachrichten и информационное агентство APA-OTS.

Публикация также вышла в популярном австрийском издании Zeitungsartikel и печатном издании Profil.

Цифровые платежи в Украине набирают обороты. По словам Шевцовой, в 2020 году объем онлайн-платежей увеличился на 45%. Бесконтактные платежи в магазинах уже на 46% осуществляют через смартфоны. Эту тенденцию усилила пандемия.

Leo хочет увеличить свою долю на украинском рынке с 8,5% по последним подсчетам до более 10% к концу года. Компания входит в пятерку ведущих провайдеров Украины. В июне третий президент Украины Ющенко стал председателем наблюдательного совета LEO. Вместе с Еленой Шевцовой он хочет представить продукт потенциальным инвесторам и компаниям, имеющим торговые отношения с Украиной, — говорится в материале Profil.