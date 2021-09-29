Інвестуйте в Україну: очільники LEO презентували австрійцям наш FinTech

Минулого тижня у Відні відбулася прес-конференція, присвячена перспективам українського FinTech-ринку та співпраці з австрійськими інвесторами, передають "Факти".

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У ній взяли участь третій президент України та голова наглядової ради міжнародної платіжної системи LEO Віктор Ющенко, власник LEO Олена Шевцова, президент Української асоціації платіжних систем та член наглядової ради LEO Галина Хейло.

Під час прес-конференції презентували досягнення української FinTech-індустрії, окреслили перспективи ділового партнерства двох країн і залучення австрійських інвесторів до високотехнологічних галузей української економіки.

За словами Віктора Ющенка, Україна входить до трійки країн з найбільш розвиненим ІТ-ринком.

Ми маємо понад 140 фінансових компаній, які спеціалізуються на платіжному цифровому ринку. Кожна друга українська платіжна фінансова компанія працює на міжнародному ринку. Україна належить до першої 10-ки країн, де найширше представлений інструментарій цифрових технологій щодо пересічного споживача, – заявив третій президент України.

Олена Шевцова зазначила, що досягнення української Fintech-індустрії високо оцінили ключові гравці світового ринку. За її словами, завдання МПС LEO – продовжувати популяризувати досягнення українського Fintech у світі.

Після визначення Нацбанком України LEO як значимої платіжної системи, ми бачимо нашу роль та соціальну активність у тому, щоб стати євангелістами українського Fintech-ринку в сучасному світі. Немає жодних сумнівів, що Україна – лідер транзакційного ринку Fintech та інновацій. І ми відкриті до співпраці та обміну досвідом, – підсумувала власник міжнародної платіжної системи LEO.

Подія привернула увагу австрійських ЗМІ. Зокрема, про презентацію українського Fintech у Відні написали провідні видання Dier Presse, Kurier, Kleine Zeitung, Der Standard, Salzburger Nachrichten та інформаційна агенція APA-OTS.

Публікація також вийшла у популярному австрійському виданні Zeitungsartikel та друкованому виданні Profil.

Цифрові платежі в Україні набирають обертів. За словами Шевцової, у 2020 році обсяг онлайн-платежів збільшився на 45%. Безконтактні платежі у магазинах вже на 46% здійснюють через смартфони. Цю тенденцію посилила пандемія.

Leo хоче збільшити свою частку на українському ринку з 8,5% за останніми підрахунками до понад 10% до кінця року. Компанія входить до п"ятірки провідних провайдерів України. У червні третій президент України Ющенко став головою наглядової ради LEO. Разом з Оленою Шевцовою він хоче представити продукт потенційним інвесторам і компаніям, що мають торгові відносини з Україною, – йдеться у матеріалі Profil.