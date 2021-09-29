"Создавала волнение": в Киеве мужчина спилил букву "Т" со знака "Троещина"

Киевлянин вооружился пилой по металлу и отправился устранять "недостаток" знака, но ему помешали муниципалы.

Житель Отрадного в Киеве попытался отрезать буквы с надписи "Троещина" на въезде в район. Об этом сообщило гражданское объединение "Муніціпальна варта".

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Утверждается, что мужчине по какой-то причине мешала буква "Т" в названии, почему он взял пилу по металлу и отправился к знаку, чтобы убрать "недостаток". Таким образом, как заявил сам гражданин, он пытался "устранить волнение между районами".

Благодаря участникам "Муніціпальної варти" осуществить свои планы вандалу не удалось. Они же отдали мужчину в руки правоохранителей.

Узнав о произрошедшем, заместительница начальника столичного метрополитена Наталья Макогон, проживающая на Троещине, вспомнила историю о том, как в прошлом году букву "Т" в вышеупомянутом знаке уже спиливали, в результате чего она была украдена.

"И наша Троещина превратилась в Роещину…", — отметила она.

Женщина утверждает, что тогда приложила немало усилий и вкладывала собственные деньги в то, чтобы были изготовлены и установлены на место новые буквы.

Напомним, что 26 мая на Троещине в окно транспортного средства влетела бутылка с зажигательной смесью. Водитель тут же открыл все двери, чтобы пассажиры могли спастись. В результате инцидента пострадала одна пассажирка: она получила ожоги.

Позже мужчина, бросивший эту бутылку, рассказал, что сделал это потому что ему "надоели все люди".