"Створювала хвилювання": у Києві чоловік спилив букву "Т" зі знака "Троєщина"

Киянин озброївся пилкою по металу та подався усувати "недолік" знака, але йому завадили муніципали.

Житель Відрадного в Києві спробував відрізати літери з напису "Троєщина" на в'їзді до району. Про це повідомило громадське об'єднання "Муніципальна варта".

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Стверджується, що чоловікові з якоїсь причини заважала буква "Т" у назві, тому він узяв пилу по металу та подався до знаку, щоб усунути "недолік". Таким чином, як заявив сам громадянин, він намагався "усунути хвилювання між районами".

Завдяки учасникам "Муніципальної варти" здійснити свої плани вандалу не вдалося. Вони ж віддали чоловіка до рук правоохоронців.

Дізнавшись про те, що сталося, заступниця начальника столичного метрополітену Наталія Макогон, яка проживає на Троєщині, згадала історію про те, як минулого року літеру "Т" у вищезгаданого знака вже спилювали, внаслідок чого її було вкрадено.

"І наша Троєщина перетворилася на Роєщину..." — зазначила вона.

Жінка стверджує, що тоді доклала чимало зусиль і вкладала власні гроші, щоб були виготовлені та встановлені на місце нові літери.

Нагадаємо, що 26 травня на Троєщині у вікно транспортного засобу влетіла пляшка із запальною сумішшю. Водій відразу відчинив усі двері, щоб пасажири могли врятуватися. Внаслідок інциденту постраждала одна пасажирка: вона отримала опіки.

Пізніше чоловік, який кинув цю пляшку, розповів, що робив це тому, що йому "набридли всі люди".