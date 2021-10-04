Производство мРНК-вакцин в Украине полностью реально, — Игорь Кузин

Украина может локализовать производство зарубежных мРНК-вакцин

Фармацевтическая компания "Индар" внедряет собственную исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, ее презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Об этом в интервью журналу Фокус рассказал Игорь Кузин, главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины.

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"Научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским. Даже реагенты должны поставлять отечественные химзаводы", — отметил чиновник.

По его словам, эпидемия коронавируса смогла перезапустить активность украинских ученых. Игорь Кузин не исключает возможности того, что в ближайшие несколько лет появится отечественная вакцина от COVID-19. В настоящий момент Национальный фонд исследований Украины Министерства образования и науки финансирует две исследовательские группы, работающие над созданием препаратов. Это команда академика Сергея Комисаренко, возглавляющего Институт биохимии им. Палладина, и команда академика Андрея Сибирного, директора Института биологии клетки во Львове. "Они находятся на разных этапах, но, по предварительной информации, каждая из этих научных групп достигла определенных успехов", — прокомментировал Кузин. В конце года обе научные группы должны публично отчитаться перед Национальным фондом исследований.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Вакцинация буксует. Главный санврач об агрессивной прививочной кампании и осенней вспышке COVID-19".