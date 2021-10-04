Виробництво мРНК-вакцин в Україні цілком реальне, — Ігор Кузін

Україна може локалізувати виробництво зарубіжних мРНК-вакцин.

Фармацевтична компанія "Індар" впроваджує власну дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні, її презентували на засіданні Ради національної безпеки України. Про це в інтерв'ю журналу Фокус розповів Ігор Кузін, головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я України.

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"Науково-дослідницька команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським. Навіть реагенти повинні постачати вітчизняні хімзаводи", — зазначив чиновник.

За його словами, епідемія коронавірусу змогла запустити активність українських учених. Ігор Кузін не заперечує можливості того, що в найближчі кілька років з'явиться вітчизняна вакцина від COVID-19. Наразі Національний фонд досліджень України Міністерства освіти та науки фінансує дві дослідницькі групи, що працюють над створенням препаратів. Це команда академіка Сергія Комісаренка, який очолює Інститут біохімії ім. Палладіна, і команда академіка Андрія Сибірного, директора Інституту біології клітини у Львові. "Вони знаходяться на різних етапах, але, за попередньою інформацією, кожна з цих наукових груп досягла певних успіхів", — прокоментував Кузін. Наприкінці року обидві наукові групи повинні публічно відзвітувати перед Національним фондом досліджень.

Детальніше читайте в матеріалі Фокуса "Вакцинація буксує. Головний санлікар про агресивну прищеплювальну кампанію та осінній спалах COVID-19".