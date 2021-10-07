Сериал "Киберняни" появился на Megogo

Отныне образовательный сериал "Киберняни" доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO. "Киберняни" – это совместный проект Министерства цифровой трансформации, финтех-компании Манивео и компаний-лидеров по кибербезопасности 10Guards и Cyberlab. В 10 сериях эксперты рассказывают зрителям о правилах безопасности в интернете и о средствах защиты частной информации пользователей от киберпреступников. Они понятно объясняют, какие действия помогут сохранить не только средства, но и собственное спокойствие в меняющемся цифровом мире.

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В видео топменеджеры Moneyveo – СЕО компании Алена Андроникова и руководитель отдела бренд-менеджмента Тарас Кучерявый – сообщают о том, как безопасно пользоваться гаджетами и интернетом, чтобы не стать жертвой онлайн-мошенников.

В частности, в одной из серий Алена Андроникова затронула актуальную тему – обновление программного обеспечения на компьютерах, смартфонах и других гаджетах. Эксперт подчеркнула, что нужно регулярно обновлять программы на всех устройствах, подключенных к интернету, и их операционные системы. Это касается и "умных" гаджетов и антивирусных программ. Также регулярному апдейту подлежат браузеры.

"Довольно часто на экранах мобильных телефонов или ноутбуков всплывают сообщения о том, что появилась новая версия программного обеспечения и его следует обновить. Не рекомендую откладывать это на потом, ведь обновление системы на 99% закрывает ее уязвимость. Если пользователь не обновляет программы своевременно, злоумышленники могут использовать их "болевые" места во время следующих атак. Ведь после появления обновлений недостатки программного обеспечения публикуются в открытых источниках, о чем мошенникам несложно узнать. Таким образом, они могут использовать уязвимую информацию в своих хакерских махинациях", – констатировала Алена в видео.

А руководитель отдела бренд-менеджмента Moneyveo Тарас Кучерявый раскрыл популярные сегодня методы социальной инженерии – фишинг и смишинг – и объяснил слушателям, как от них уберечься. Фишинг – это один из видов кибермошенничества, который состоит в "ловле" персональных данных доверчивых потребителей. А именно: их номеров телефонов, паролей, логинов к аккаунтам почты, соцсетей, интернет-банкинга и т. п. Смишинг – это разновидность фишинга, манипуляции через SMS.

Во вложениях или ссылках фишинговых или смишингових сообщений содержатся зашифрованные вирусы, которые несут серьезную угрозу персональным, рабочим компьютерам и смартфонам. Поэтому, чтобы не попасть на крючок злоумышленников, стоит проверять данные отправителя вручную в поисковике и никогда не переходить по сомнительным ссылкам из SMS или email, даже если на первый взгляд адресант кажется знакомым.

Напомним, финтех-компания Moneyveo приняла участие в съемках сериала "Киберняня" в 2020 году, поддержав проект Министерства цифровой трансформации "Цифровое образование". Впервые сериал появился на портале "Дія". Сейчас сериал доступен бесплатно в разделе "Шоу" на MEGOGO.

Для Манивео защищенность конфиденциальной информации клиентов и финансовых транзакций является приоритетным направлением развития. Вопросам кибербезопасности компания уделяет максимум внимания. Так, в конце марта 2021 Moneyveo успешно прошла ежегодную ресертификацию на соответствие международному стандарту PCI DSS и подтвердила уровень Service Provider Level 1, который гарантирует максимальную защиту данных банковских карт клиентов.