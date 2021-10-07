Серіал "Кіберняні" з'явився на Megogo

Відтепер освітній серіал "Кіберняні" доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO. "Кіберняні" – це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, фінтех-компанії Манівео та компаній-лідерів з кібербезпеки 10Guards і Cyberlab. У 10 серіях експерти розповідають глядачам про правила безпеки в інтернеті та засоби захисту приватної інформації користувачів від кіберзлочинців. Вони влучно і зрозуміло пояснюють, які дії допоможуть зберегти не лише кошти, але й власний спокій у мінливому цифровому світі.

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У відео топменеджери Moneyveo – СЕО компанії Альона Андронікова та керівник відділу бренд-менеджменту Тарас Кучерявий – повідомляють про те, як безпечно користуватися гаджетами та інтернетом, аби не стати жертвою онлайн-шахраїв.

Зокрема, у одній із серій Альона Андронікова торкнулася актуальної теми – оновлення програмного забезпечення на комп'ютерах, смартфонах та інших гаджетах. Експерт підкреслила, що потрібно регулярно оновлювати програми на всіх пристроях, підключених до інтернету, та їхні операційні системи. Це стосується і "розумних" гаджетів та антивірусних програм. Також регулярному апдейту підлягають браузери.

"Досить часто на екранах мобільних телефонів або ноутбуків ми бачимо повідомлення про те, що з'явилася нова версія програмного забезпечення і що його варто оновити. Не рекомендую відкладати це на потім, адже оновлення системи на 99% закриває її вразливість. Якщо користувач не оновлює програми своєчасно, зловмисники можуть використати їх "больові" місця під час наступних атак. Адже після появи оновлень недоліки програмного забезпечення публікуються у відкритих джерелах, про що шахраям нескладно дізнатися. Таким чином, вони можуть використати вразливу інформацію у своїх хакерських махінаціях", – констатувала Альона у відео.

А керівник відділу бренд-менеджменту Moneyveo Тарас Кучерявий розкрив популярні на сьогодні методи соціальної інженерії – фішинг та смішинг – та пояснив слухачам, як від них уберегтися. Фішинг – це один із видів кібершахрайства, який полягає у "виловлюванні" персональних даних довірливих споживачів. А саме: їхніх номерів телефонів, паролів, логінів до акаунтів пошти, соцмереж, інтернет-банкінгу тощо. Смішинг – це різновид фішингу, маніпуляції через SMS.

У вкладеннях або посиланнях фішингових та смішингових повідомлень містяться зашифровані віруси, які несуть серйозну загрозу персональним, робочим комп'ютерам і смартфонам. Тому, щоб не потрапити на гачок зловмисників, варто перевіряти дані відправника вручну у пошуковику і ніколи не переходити за сумнівними посиланнями з SMS чи email, навіть якщо на перший погляд адресант здається знайомим.

Нагадаємо, фінтех-компанія Moneyveo взяла участь у зйомках серіалу "Кіберняні" у 2020-му році, підтримавши проєкт Міністерства цифрової трансформації "Цифрова освіта". Вперше серіал з'явився на порталі "Дія". Зараз серіал доступний безкоштовно в розділі "Шоу" на MEGOGO.

Для Манівео захищеність конфіденційної інформації клієнтів та фінансових транзакцій є пріоритетним напрямом розвитку. Питанням кібербезпеки компанія приділяє максимум уваги. Так, у кінці березня 2021 Moneyveo успішно пройшла щорічну ресертифікацію на відповідність міжнародному стандарту PCI DSS та підтвердила рівень Service Provider Level 1, який гарантує максимальний захист даних банківських карток клієнтів.