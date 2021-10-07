L'ECOLE des Arts Joailliers и Ювелирный Дом Van Cleef & Arpels запускают цикл лекций

Эксперты L'ECOLE des Arts Joailliers – Школы Высокого ювелирного искусства, открытой в 2012 году при поддержке Van Cleef & Arpels, запускают цикл лекций, посвященных главным источникам вдохновения Дома: любви, танцу и флоре

Слушатели лекции "Секреты сентиментальных украшений" узнают историю того, как люди выражали свои чувства через драгоценные предметы, какие тайные смыслы, послания и романтические истории могут заключать в себе ювелирные творения и что такое "секретный язык любви". Еще на одной лекции, "Танцующие украшения", будет рассказана история создания знаменитых брошей-балерин Van Cleef & Arpels и проведена параллель между двумя мирами – ювелирным и балетным. Наконец, на третьей лекции, "Тайный язык цветов", историки ювелирного искусства раскроют символические значения цветов, которые встречаются нам на протяжении жизни, и ответят на разные интригующие вопросы: почему в Греции головы чемпионов-победителей украшали лавровыми венками или почему папирус был так важен в Древнем Египте?

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Слушателям лекции предоставится редкая возможность погрузиться в мир, где царят непревзойденный талант, невероятное внимание к деталям и стремление к совершенству. Все три лекции пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский в онлайн-формате – так все поклонники ювелирного искусства смогут присоединиться к дискуссии из любой точки мира.

Зарегистрироваться можно по ссылкам:

9 октября "Секреты сентиментальных украшений".

11 октября "Танцующие украшения".

13 октября "Тайный язык цветов".