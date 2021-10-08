Как MOYO 12 лет внедряет инновации для удобного шопинга

29 сентября 2009 года в первом магазине MOYO в киевском ТРЦ "Аладдин" пробили первый чек. Прошло 12 лет, и MOYO открывает 47-й магазин в 22-ом городе Украины и внедряет очередную сервисную новинку на рынке tech-ритейла. В день рождения MOYO генеральный директор Валентин Ивакин эксклюзивно рассказал о значимых проектах и ближайших планах компании

— Каким сегодня является бренд MOYO и в чем его отличие от других ритейлеров?

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— Миссия MOYO — внедрять инновации, которые улучшают клиентский опыт и задают тренды для отрасли. Мы были первопроходцами омниканальности в своей сфере, и все 12 лет последовательно развиваем тезис о том, что процесс покупок таких сложных товаров, как техника и гаджеты, может быть доступным и легким. Для нас доступность — это не столько массовая экспансия в регионы, сколько построение сервисов, которые сближают клиента и магазин даже на расстоянии. Основа позиционирования MOYO заключается в двух аспектах: это приоритет инноваций в бизнес-процессах и клиентоориентированность во всем. Мы стремимся к упрощению, гибкости и стараемся опережать тренды.

— Какие инновации вы внедрили в течение этого года?

— Наша последняя новинка — запуск срочной авиадоставки товаров. Оформив заказ на сайте moyo.ua, клиент получает товар напрямую со склада в Киеве в течение суток и даже среди ночи, если в этом есть необходимость. Это уникальное предложение среди украинских продавцов бытовой техники и электроники: раньше получить товар в день заказа не всегда было возможно даже в пределах одного города. Мы решили, что для покупателей в 2021 году это долго, ведь каждый хотя бы раз в жизни бывал в ситуации, когда какая-то техника нужна срочно. В сентябре MOYO сделал то, чего давно хотели украинцы, и первым предложил такую услугу. Мы запустили бета-версию авиадоставки в четыре города Украины: Харьков, Днепр, Запорожье и Львов. В ближайшее время подключатся Одесса, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Ивано-Франковск, Ужгород и Черновцы. Мы гордимся тем, что компания MOYO стала первой ласточкой авиадоставки среди продавцов техники и электроники.

Еще одно уникальное преимущество MOYO — единственный в Украине круглосуточный магазин. Он напрямую связан со складом, где есть весь наш ассортимент, а это более 40 000 товаров 350 брендов. Весной этого года мы сделали редизайн, и магазин стал еще удобнее: теперь в ожидании заказа клиенты могут попить кофе и отдохнуть в лаунж-зонах.

— Насколько велик спрос на круглосуточный оффлайн-шопинг в Украине и кто ваши ночные покупатели?

— На ночное время приходится примерно 13% всех продаж магазина 24/7. Важно понимать, что за каждой ночной покупкой всегда стоит какая-то история. Чаще всего в ночное время к нам обращаются люди, у которых случился форс-мажор. Например, завтра дедлайн или командировка, а ноутбук не работает. Сгорел утюг, а нужно подготовить костюм к важной утренней встрече. У близкого человека день рождения, надо срочно купить хороший подарок, а времени на выбор не осталось. В наш магазин приезжают не только жители столицы: например, однажды ночью мы обслуживали клиента, который приехал из Житомира! Для многих украинцев в разных жизненных ситуациях MOYO 24/7 становится настоящим спасением, и мы понимаем, что для ночных покупателей нужно быть не просто продавцом-консультантом: нужно войти в положение, обеспечить максимальный комфорт. Бывают и пикантные истории, и задача сотрудников MOYO обслужить клиента так, чтобы он почувствовал себя в своей тарелке. Наверное, поэтому наш магазин привлекает знаменитостей: когда еще известные на всю страну артисты смогут с комфортом и без посторонних глаз выбрать телевизор в гостинную? А еще ночью у нас частенько снимают фильмы, сериалы и комментарии для теленовостей. Мы открыты к сотрудничеству и всегда рады поддержать украинский кинематограф и журналистику.

— Локдаун спровоцировал скачок развития диджитал-инфраструктуры ритейла. А как изменился MOYO?

— Понимая, что в периоды локдауна интернет-магазин moyo.ua становится единственным местом, где покупатели могут ознакомиться с ассортиментом и сделать покупку, мы полностью обновили сайт. Особое внимание уделили мобильной версии: упростили навигацию, создали интуитивно понятный интерфейс, улучшили скорость работы и надежность сайта. Нам было важно сделать процесс поиска товаров и оформления заказов в интернет-магазине максимально удобным. Для этого мы обновили дизайн и структуру каталога и карточек товаров, добавили большое количество новых фильтров для удобного поиска, оптимизировали интерфейс поиска и логику работы страницы сравнения товаров. Поработали над контентом: условия на странице доставки и оплаты теперь персонализируются под пользователей разных городов, а преимущества участия в программе лояльности MOYO CLUB собраны в единую экосистему крутых предложений.

На сайте появились новые функции. Так, недавно на moyo.ua появился trade-in калькулятор для просчета стоимости б/у техники и обмена на новую, а также кредитный онлайн-брокер, который позволяет оформить кредит в течение 10 минут без документов: все подтягивается автоматически через Дію, а запрос можно отправить сразу в несколько банков. И тут MOYO снова обошел весь рынок, став первым tech-ритейлером в проекте "Дія без бумаг".

Также в этом году MOYO первым среди украинских tech-ритейлеров подключил программную кассу Checkbox и стал выдавать электронные чеки при доставке онлайн-заказов. Теперь наши покупатели могут забыть о бумажных чеках: их полностью заменяют электронные, которые высылаются в смс или на e-mail.

Сейчас мы работаем над приложением и личным кабинетом покупателя, а пока их функционал выполняют чат-боты в Viber и Telegram. Покупку можно совершить на сайте и отслеживать заказ через привычный мессенджер с мобильного телефона.

Мы анализируем UX/UI тренды в онлайне, а в оффлайне экспериментируем с форматами магазинов и внедряем дополнительные сервисы, которые обеспечивают доступность всего ассортимента для клиентов из любой точки Украины. В 2021 году во всех магазинах появилась услуга электронного инвойса — опция, удобная для тех, кто привык выбирать технику в интернете, но покупать в физическом магазине. Если клиент выбрал товар, которого нет в наличии в ближайшем магазине, или имеется только витринный образец, продавец-консультант поможет оформить заказ с удобным способом доставки и оплаты.

Мы также позаботились о том, чтобы обеспечить оптимальный подбор ассортимента во всех магазинах по стране. Специальное программное обеспечение для прогнозирования спроса автоматически подбирает наиболее востребованные товары для разных торговых точек, подстраиваясь под предпочтения клиентов. Тем самым мы поддерживаем оптимальный ассортимент для покупателя и обеспечиваем магазинам сети MOYO беспрерывные продажи.

— За последний год MOYO показал одну из лучших динамик роста узнаваемости бренда среди tech-ритейлеров. Как компании удалось этого достичь?

— В 2021 году MOYO стал чаще проводить партнерские программы с компаниями разного спектра: банки и кэшбэк-сервисы, онлайн-кинотеатры, АЗС, ЖК, супермаркеты, фитнес-центры, ресторанные сети и службы доставки еды. Также в этом году мы вышли в TikTok и сейчас успешно экспериментируем с форматами. В нашем аккаунте вы можете увидеть живой контент, который наши продавцы снимают прямо в магазинах. Часто видео становятся вирусными и попадают в тренды. Например, ролик, который показывает сюрреалистичный сон сотрудника MOYO, набрал более 500 тыс. просмотров и попал в глобальные рекомендации, охватив несколько соседних стран. Но рекорд аккаунта — 2,5 млн просмотров. И хотя результаты эффективности 15-секундных видео пока сложно калькулировать, мы видим, что к нам приходит новая, молодая аудитория. На нее же мы ориентируемся в YouTube. Вы, кстати, знали, что аккаунт MOYO в YouTube одним из первых в нашем сегменте заговорил со зрителем на украинском языке?

— Недавно вы провели MOYO Cyber Cup, аматорский турнир по Counter-Strike. Насколько этот проект оказался успешным для бизнес-показателей компании?

— На первый Всеукраинский аматорский турнир по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive), который мы провели в мае, зарегистрировалось 150 команд. Общий охват кросс-медийной кампании составил более 11,6 млн человек. Результаты нас очень вдохновляют, и сейчас мы готовимся к запуску нового турнира, который состоится уже этой осенью — на этот раз по Dota 2. Призовой фонд, как и в прошлый раз, составит 150 000 грн. Сегодня я анонсирую MOYO Cyber Cup 2 впервые и приглашаю следить за нашими новостями!

— Чем вызван такой интерес к гейминг-направлению? Вы хотите занять эту нишу?

— Мы всегда поддерживали геймеров, и кибертурнир — только часть наших инициатив в этом направлении. Уже сейчас мы являемся одним из лидеров продаж товаров для любителей видеоигр, участвуем в профильных мероприятиях. Мы хотим развивать эту сферу, сделать киберспорт доступным для всех и готовимся к запуску суббренда MOYO Gaming. Лучшее предложение на рынке игровых устройств — наша инвестиция в украинский киберспорт.

— Что, помимо нового суббренда, вы планируете предложить клиентам в этом году?

— Прежде всего, это расширение физического присутствия MOYO в регионах. Мы планируем открытия еще в 10 городах Украины, увеличив тем самым темп роста сети магазинов на 50% по сравнению с прошлым годом. А в будущем году поставили амбициозную цель открыть в 2 раза больше магазинов и стать еще ближе к покупателю. Рост продаж компании MOYO в этому году увеличился на 17%, и мы собираемся продолжать развитие и внедрять очередные инновации в сервисы. Наши успехи подтверждаются не только продажами. Недавно MOYO получил награду Украинской народной премии и титул сети магазинов техники №1 в Украине. Украинские потребители в течение четырех месяцев выбирали лучшие бренды в 24 номинациях, и нам очень приятно, что именно MOYO признали лучшим в своей сфере. Это заслуга каждого сотрудника нашей большой команды, и в будущем мы намерены продолжать оправдывать и опережать ожидания украинских потребителей.