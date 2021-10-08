Як MOYO 12 років впроваджує інновації для зручного шопінгу

29 вересня 2009 року в першому магазині MOYO в київському ТРЦ "Аладдін" пробили перший чек. Минуло 12 років, і MOYO відкриває 47-й магазин у 22-му місті України і впроваджує чергову сервісну новинку на ринку tech-рітейлу. У день народження MOYO генеральний директор Валентин Івакін ексклюзивно розповів про значущі проєкти та найближчі плани компанії

— Яким сьогодні є бренд MOYO і в чому його відмінність від інших рітейлерів?

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— Місія MOYO — впроваджувати інновації, які покращують клієнтський досвід і задають тренди для галузі. Ми були першопрохідцями омніканальності в своїй галузі, і всі 12 років послідовно розвиваємо тезу про те, що процес покупок таких складних товарів, як техніка і гаджети, може бути доступним і легким. Для нас доступність — це не стільки масова експансія в регіони, скільки побудова сервісів, які зближують клієнта і магазин навіть на відстані. Основа позиціонування MOYO полягає в двох аспектах: це пріоритет інновацій в бізнес-процесах і клієнтоорієнтованість у всьому. Ми прагнемо до спрощення, гнучкості і намагаємося випереджати тренди.

— Які інновації ви запровадили цього року?

— Наша остання новинка — запуск термінової авіадоставки товарів. Оформивши замовлення на сайті moyo.ua, клієнт отримує товар безпосередньо зі складу в Києві протягом доби і навіть серед ночі, якщо в цьому є необхідність. Це унікальна пропозиція серед українських продавців побутової техніки та електроніки: раніше отримати товар у день замовлення не завжди було можливо навіть в межах одного міста. Ми вирішили, що для покупців у 2021 році це довго, і кожен хоча б раз у житті опинявся в ситуації, коли якась техніка була терміново потрібна. У вересні MOYO зробив те, чого давно хотіли українці, і першим запропонував таку послугу. Ми запустили бета-версію авіадоставки в чотири міста України: Харків, Дніпро, Запоріжжя та Львів. Найближчим часом підключаться Одеса, Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Івано-Франківськ, Ужгород та Чернівці. Ми пишаємося тим, що компанія MOYO стала першою ластівкою авіадоставки серед продавців техніки та електроніки.

Ще одна унікальна перевага MOYO — єдиний в Україні цілодобовий магазин. Він безпосередньо пов'язаний зі складом, де є весь наш асортимент, а це понад 40 000 товарів 350 брендів. Навесні цього року ми зробили редизайн, і магазин став ще зручніше: тепер в очікуванні замовлення клієнти можуть попити кави і відпочити в лаунж-зонах.

— Наскільки великий попит на цілодобовий оффлайн-шопінг в Україні і хто ваші нічні покупці?

— На нічний час припадає приблизно 13% всіх продажів магазину 24/7. Важливо розуміти, що за кожною нічний покупкою завжди стоїть якась історія. Найчастіше в нічний час до нас звертаються люди, у яких стався форс-мажор. Наприклад, завтра дедлайн або відрядження, а ноутбук не працює. Згорів праска, а потрібно підготувати костюм до важливої ​​ранкової зустрічі. У близької людини день народження, треба терміново купити хороший подарунок, а часу на вибір не залишилося. В наш магазин приїжджають не тільки жителі столиці: наприклад, одного разу вночі ми обслуговували клієнта, який приїхав з Житомира! Для багатьох українців в різних життєвих ситуаціях MOYO 24/7 стає справжнім порятунком, і ми розуміємо, що для нічних покупців потрібно бути не просто продавцем-консультантом: потрібно увійти в становище, забезпечити максимальний комфорт. Бувають і пікантні історії, і завдання співробітників MOYO обслужити клієнта так, щоб він відчув себе в своїй тарілці. Напевно, тому наш магазин привертає знаменитостей: коли ще відомі на всю країну артисти зможуть з комфортом і без сторонніх очей вибрати телевізор в вітальню? А ще вночі у нас частенько знімають фільми, серіали і коментарі для теленовин. Ми відкриті до співпраці і завжди раді підтримати український кінематограф і журналістику.

— Локдаун спровокував стрибок розвитку діджитал-інфраструктури рітейлу. А як змінився MOYO?

— Розуміючи, що на часи локдауну інтернет-магазин moyo.ua стає єдиним місцем, де покупці можуть ознайомитися з асортиментом і зробити покупку, ми повністю оновили сайт. Особливу увагу приділили мобільної версії: спростили навігацію, створили інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, поліпшили швидкість роботи та надійність сайту. Нам було важливо зробити процес пошуку товарів та оформлення замовлень у інтернет-магазині максимально зручним. Для цього ми оновили дизайн і структуру каталогу та карток товарів, додали велику кількість нових фільтрів для зручного пошуку, оптимізували інтерфейс пошуку і логіку роботи сторінки порівняння товарів. Попрацювали над контентом: умови на сторінці доставки і оплати тепер персоналізуються під користувачів різних міст, а переваги участі в програмі лояльності MOYO CLUB зібрані в єдину екосистему крутих пропозицій.

На сайті з'явилися нові функції. Так, нещодавно на moyo.ua з'явився trade-in калькулятор для прорахунку вартості вживаної техніки і обміну на нову, а також кредитний онлайн-брокер, який дозволяє оформити кредит протягом 10 хвилин без документів: все підтягується автоматично через Дію, а запит можна відправити відразу в кілька банків. І тут MOYO знову обійшов весь ринок, ставши першим tech-рітейлером в проекті "Дія без паперів".

Також в цьому році MOYO першим серед українських tech-рітейлерів підключив програмну касу Checkbox і став видавати електронні чеки при доставці онлайн-замовлень. Тепер наші покупці можуть забути про паперові чеки: їх повністю замінюють електронні, які надсилаються в смс або на e-mail.

Зараз ми працюємо над додатком та особистим кабінетом покупця, а поки їх функціонал виконують чат-боти в Viber і Telegram. Покупку можна зробити на сайті й відслідковувати замовлення через звичний месенджер з мобільного телефону.

Ми аналізуємо UX/UI тренди в онлайні, а в офлайні експериментуємо з форматами магазинів і впроваджуємо додаткові сервіси, які забезпечують доступність всього асортименту для клієнтів з будь-якої точки України. У 2021 році у всіх магазинах з'явилася послуга електронного інвойсу — опція, зручна для тих, хто звик вибирати техніку в інтернеті, але купувати в фізичному магазині. Якщо клієнт обрав товар, якого немає в наявності в найближчому магазині, або є тільки вітринний зразок, продавець-консультант допоможе оформити замовлення зі зручним способом доставки та оплати.

Ми також подбали про те, щоб забезпечити оптимальний підбір асортименту у всіх магазинах по країні. Спеціальне програмне забезпечення для прогнозування попиту автоматично підбирає найбільш затребувані товари для різних торгових точок, підлаштовуючись під смаки клієнтів. Таким чином ми підтримуємо оптимальний асортимент для покупця і забезпечуємо магазинам мережі MOYO безперервні продажі.

— За останній рік MOYO показав одну з кращих динамік росту впізнаваності бренду серед tech-рітейлерів. Як компанії вдалося цього досягти?

— У 2021 році MOYO став частіше проводити партнерські програми з компаніями різного спектру: банки та кешбек-сервіси, онлайн-кінотеатри, АЗС, ЖК, супермаркети, фітнес-центри, ресторанні мережі та служби доставки їжі. Також в цьому році ми вийшли в TikTok і зараз успішно експериментуємо з форматами. У нашому акаунті ви можете побачити живий контент, який наші продавці знімають прямо в магазинах. Часто відео стають вірусними і потрапляють в тренди. Наприклад, ролик, який показує сюрреалістичний сон співробітника MOYO, набрав більше 500 тис. переглядів і потрапив в глобальні рекомендації, охопивши декілька сусідніх країн. Але рекорд аккаунта — 2,5 млн переглядів. І хоча результати ефективності 15-секундних відео поки складно калькулювати, ми бачимо, що до нас приходить нова, молода аудиторія. На неї ж ми орієнтуємося в YouTube. До речі, ви знаєте, що аккаунт MOYO в YouTube одним з перших в нашому сегменті заговорив з глядачем українською мовою?

— Нещодавно ви провели MOYO Cyber ​​Cup, аматорський турнір з Counter-Strike. Наскільки цей проєкт виявився успішним для бізнес-показників компанії?

— На перший Всеукраїнський аматорський турнір по CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive), який ми провели в травні, зареєструвалося 150 команд. Загальне охоплення крос-медійної кампанії складає понад 11,6 млн осіб. Результати нас дуже надихають, і зараз ми готуємося до запуску нового турніру, який відбудеться вже цієї осені — на цей раз по Dota 2. Призовий фонд, як і минулого разу, складе 150 000 грн. Сьогодні я анонсую MOYO Cyber ​​Cup 2 вперше і запрошую слідкувати за нашими новинами!

— Чим викликаний такий інтерес до геймінг-напрямку? Ви хочете зайняти цю нішу?

— Ми завжди підтримували геймерів, і кібертурнір — тільки частина наших ініціатив в цьому напрямку. Вже зараз ми є одним з лідерів продажів товарів для любителів відеоігор, беремо участь у профільних заходах. Ми хочемо розвивати цю сферу, зробити кіберспорт доступним для всіх і готуємося до запуску суббренду MOYO Gaming. Краща пропозиція на ринку ігрових пристроїв — наша інвестиція в український кіберспорт.

— Що, крім нового суббренду, ви плануєте запропонувати клієнтам у цьому році?

— Перш за все, це розширення фізичної присутності MOYO в регіонах. Ми плануємо відкриття ще в 10 містах України, таким чином збільшивши темп зростання мережі магазинів на 50% в порівнянні з минулим роком. А в майбутньому році поставили амбітну мету відкрити в 2 рази більше магазинів і стати ще ближче до покупця. Зростання продажів компанії MOYO в цьому році збільшилося на 17%, і ми збираємося продовжувати розвиток і впроваджувати чергові інновації в сервіси. Наші успіхи підтверджуються не тільки продажами. Нещодавно MOYO отримав нагороду Української народної премії і титул мережі магазинів техніки №1 в Україні. Українські споживачі протягом чотирьох місяців вибирали найкращі бренди в 24 номінаціях, і нам дуже приємно, що саме MOYO визнали найкращим у своїй сфері. Це заслуга кожного співробітника нашої великої команди, і в майбутньому ми маємо намір продовжувати виправдовувати і випереджати очікування українських споживачів.