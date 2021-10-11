Впервые пресс-конференция Национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера – Львовской пивоварни

11 октября, впервые в истории проведения официальных предматчевых пресс-конференций, встреча представителей Национальной сборной Украины с прессой состоялась на эксклюзивной локации партнера – в музейно-культурном комплексе пивной истории "Львиварня"

Пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера украинской сборной Александра Петракова и футболистов команды Романа Яремчука и Игоря Харатина накануне матча против Боснии и Герцеговины началась со вступительного слова пресс-секретаря и благодарности за гостеприимство и приглашение на локацию. "Мне приятно отметить, что впервые такое мероприятие проходит на локации партнера, нашего спонсора – бренда "Львівське". Благодарим музей "Львиварня" за гостеприимство", – начал пресс-конференцию Александр Гливинский, пресс-секретарь национальной сборной. Далее пресс-конференция перешла в рабочее динамичное русло с сессией вопросов от журналистов.

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"Мы рады, что "Львиварня" и бренд "Львівське" становятся частью футбольной истории и музей принимает сегодня таких гостей. Музейно-исторический комплекс "Львиварня" – действительно особое место, которое уже давно стало известным туристическим объектом Львова и олицетворяет собой дух и историю не только нашего бренда "Львівське", но и самого города. Мы надеемся, что это только начало футбольных мероприятий на "Львиварне" и ожидаем позитивного результата в завтрашнем матче в игре против Боснии и Герцеговины", – комментирует Антон Панасенко, директор по маркетингу Carlsberg Ukraine.

Второй частью пресс-конференции стал дружеский киберспортивный матч между игроком национальной сборной Игорем Харатиным и фронтменом группы "ТНМК" Александром Фоззи Сидоренко. Этот матч был посвящен появлению национальной сборной в известной компьютерной игре FIFA 22.

По завершении пресс-конференции игроки и тренер основали новую традицию, подписав символические пивные крышки, которые станут началом создания полноценной коллекции подписей известных людей, посетивших "Львиварню".

Кроме традиционной пресс-конференции, журналисты побывали на экскурсии в музее и продегустировали вкусы от бренда "Львівське". Продолжением мероприятия стало общение в неформальной обстановке комплекса.

12 октября на "Арене Львов" во Львове состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины (начало — в 21:45). Приглашаем посетить "Львиварню" для просмотра матча по адресу: г. Львов, ул. Клепаровская, 18. Детали узнавайте на официальной странице музея в Facebook.

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