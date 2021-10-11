Уперше пресконференція національної збірної України з футболу відбулась на території партнера – Львівської пивоварні

11 жовтня, вперше в історії проведення офіційних передматчевих пресконференцій, зустріч представників національної збірної України із пресою відбулась на ексклюзивній локації партнера – в музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня"

Пресконференція виконуючого обов'язки головного тренера української збірної Олександра Петракова та футболістів команди Романа Яремчука й Ігоря Харатіна напередодні матчу проти Боснії та Герцеговини розпочалася зі вступного слова прессекретаря і подяки за гостинність та запрошення на локацію. "Мені приємно відзначити, що вперше такий захід проходить на локації партнера, нашого спонсора – бренду "Львівське". Дякуємо музею "Львіварня" за гостинність", – розпочав пресконференцію Олександр Гливинський, прессекретар національної збірної. Далі пресконференція перейшла в робоче динамічне русло із сесією запитань від журналістів.

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"Ми раді, що "Львіварня" та бренд "Львівське" стають частиною футбольної історії і музей приймає сьогодні таких гостей. Музейно-історичний комплекс "Львіварня" – дійсно особливе місце, яке вже давно стало відомим туристичним об'єктом Львова і уособлює в собі дух та історію не тільки нашого бренду "Львівське", а й самого міста. Ми сподіваємося, що це тільки початок футбольних заходів на "Львіварні" та очікуємо на позитивний результат у завтрашньому матчі в грі проти Боснії і Герцеговини", – коментує Антон Панасенко, директор з маркетингу Carlsberg Ukraine.

Другою частиною пресконференції став товариський кіберспортивний матч між гравцем національної збірної Ігорем Харатіним та фронтменом гурту "ТНМК" Олександром Фоззі Сидоренком. Цей матч було присвячено появі Національної збірної у відомій комп'ютерній грі FIFA 22.

Після завершення пресконференції гравці та тренер започаткували нову традицію, підписавши символічні пивні кришки, які стануть початком створення повноцінної колекції підписів відомих людей, що відвідали "Львіварню".

Окрім традиційної пресконференції, журналісти побували на екскурсії в музеї та продегустували смаки від бренду "Львівське". Продовженням заходу стало спілкування у неформальній атмосфері комплексу.

12 жовтня на "Арені Львів" у Львові відбудеться матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 року між національними збірними України та Боснії і Герцеговини (початок — о 21:45). Запрошуємо завітати до "‎Львіварні" на перегляд матчу за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 18. Деталі дізнавайтесь на офіційній сторінці музею у Facebook.

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