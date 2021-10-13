Как превратить старое в новое? Украинец придумал уникальную идею

Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины! К празднику мы хотим рассказать историю об украинцах, которые не боятся воплощать самые смелые идеи: старым гражданским и военным самолетам дарить вторую жизнь, превращая их в вещи, которые будут окружать людей в повседневной жизни

Представьте себе, вы заходите в комнату, а там крыло самолета! И это не шутка, а ваш письменный стол! Или собираетесь на переговоры в салоне пассажирского лайнера, стоящего прямо посреди офиса. А83 — единственная в Украине студия, которая занимается изготовлением мебели из корпусов и деталей воздушных судов. Ее основатель Андрей Сухин учился на авиаинженера, проходил службу в ракетных войсках. Однако жизнь сложилась так, что долгое время он работал на предприятиях иного профиля. Но любовь к небу и самолетам оказалась сильнее.

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Андрей говорит, что находить старые самолеты непросто, ведь нужно, чтобы авиакомпания списала их. "Обычно от самолета остается только корпус, а приборы, мебель, которые еще могут служить на другом борту, снимают. Все это разбирают очень быстро, поэтому нужно следить, где и что происходит в авиаотрасли.Также старые самолеты продают на открытых аукционах", — говорит основатель студии.

Большинство идей по изготовлению необычных элементов декора Андрей Сухин придумывает сам. Креативных решений хватает: столы и журнальные столики из двигателей и их обтекателей, крыльев и дверей самолета, есть даже светильники из настоящих ракет. Во дворе перед мастерской лежит носовая часть McDonnell Douglas DC-9. Андрей рассказывает, что самолет превратят в конференц-зал и поставят прямо в офисе одной из IT-компаний.

Пока мы общались, один из мастеров делал люстру из носовой части судна. Он снимал покрытие и шлифовал деталь. Обычно в А83 используют болгарки, полировальные и эксцентриковые шлифовальные машины, сабельные пилы. Мы предложили мастерам испытать новую аккумуляторную и сетевую технику Dnipro-M.

"Все инструменты хорошо выполнили работу, для которой они созданы, не перегревались, держать в руках технику было удобно, — делится наблюдениями Андрей. — Сетевые модели мы использовали внутри мастерской. Аккумуляторными было удобно работать в труднодоступных местах корпуса самолета. Батареи хватало надолго".

"Самолет — это всегда история, — убежден Андрей. — История летчика, персонала, с самолетом работал, сотни полетов. Мы всегда сохраняем бортовой номер, модель, название компании и добавляем их на все работы, чтобы человек, который получит наше изделие, мог найти в интернете и прочитать много интересного о судне. Только представьте, вы пьете кофе за столом, который налетал 40-50 тысяч часов!"

Время превращать старое в новое

Студия А83 в очередной раз доказала, что старую технику можно креативно превратить в нечто новое. Dnipro-M также предлагает не держать у себя старое оборудование (работающую или сломанную бытовую технику, ручной инструмент), а принести его в салон мастерства и получить скидку 20% на приобретение новых электроинструментов (кроме акционных предложений). Акция действует до 17 октября включительно.