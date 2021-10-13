Як перетворити старе на нове? Українець придумав унікальну ідею
Вітаємо з Днем захисників та захисниць України! До свята ми хочемо розповісти історію про українців, які не бояться втілювати найсміливіші ідеї: старим цивільним та військовим літакам дарувати друге життя, перетворюючи їх на речі, що оточуватимуть людей у повсякденному житті
Уявіть собі, ви заходите до кімнати, а там крило літака! І це не жарт, а ваш письмовий стіл! Або збираєтесь на ділові переговори в салоні пасажирського лайнера, який стоїть прямо посеред офісу. А83 — єдина в Україні студія, яка займається виготовленням меблів із корпусів та деталей повітряних суден. Її засновник Андрій Сухін вчився на авіаінженера, проходив службу у ракетних військах. Проте життя склалося так, що тривалий час працював на підприємствах іншого профілю. Але любов до неба та літаків виявилася сильнішою.
Андрій каже, що знаходити старі літаки непросто, адже потрібно, щоб авіакомпанія списала їх та утилізувала. "Зазвичай від літака залишається тільки корпус, а прилади, меблі, які ще можуть служити на іншому борту, знімають. Все це розбирають дуже швидко, тому потрібно слідкувати, де й що відбувається в авіагалузі. Також старі літаки продають на відкритих аукціонах", — говорить засновник студії.
Більшість ідей з виготовлення незвичних елементів декору Андрій Сухін придумує сам. Креативних рішень не бракує: столи та журнальні столики з двигунів та їх обтікачів, крил та дверей літака, є навіть світильники зі справжніх ракет. У дворі перед майстернею лежить носова частина McDonnell Douglas DC-9. Андрій розповідає, що літак буде конференц-залою та стоятиме прямісінько в офісі однієї з IT-компаній.
Поки ми спілкувалися, один з майстрів робив люстру з носової частини судна. Він знімав покриття і шліфував деталь. Зазвичай в А83 використовують болгарки, полірувальні і ексцентрикові шліфувальні машини, шабельні пили. Ми запропонували майстрам випробувати нову акумуляторну і мережеву техніку Dnipro-M.
"Всі інструменти добре виконали роботу, для якої вони створені, не перегрівалися, тримати в руках техніку було зручно, — ділиться спостереженнями Андрій. — Мережеві моделі ми використовували всередині майстерні. Акумуляторними було зручно працювати у важкодоступних місцях корпуса літака. Батареї вистачало надовго".
"Літак — це завжди історія, — переконаний Андрій. — Історія льотчика, персоналу, який з літаком працював, сотні польотів. Ми завжди зберігаємо бортовий номер, модель, назву компанії та додаємо їх на всі роботи, щоб людина, яка отримає наш виріб, могла знайти в інтернеті та прочитати багато цікавого про судно. Тільки уявіть, ви п'єте каву за столом, який налітав 40-50 тисяч годин!"
Час перетворювати старе в нове
Студія А83 в черговий раз довела, що стару техніку можна креативно перетворити в щось нове. Dnipro-M також пропонує не тримати у себе старе обладнання (працює або зламану побутову техніку, ручний інструмент), а принести його в салон майстерності і отримати знижку 20% на придбання нових електроінструментів (крім акційних пропозицій). Акція діє до 17 жовтня включно.