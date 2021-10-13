Як перетворити старе на нове? Українець придумав унікальну ідею

Вітаємо з Днем захисників та захисниць України! До свята ми хочемо розповісти історію про українців, які не бояться втілювати найсміливіші ідеї: старим цивільним та військовим літакам дарувати друге життя, перетворюючи їх на речі, що оточуватимуть людей у повсякденному житті

Уявіть собі, ви заходите до кімнати, а там крило літака! І це не жарт, а ваш письмовий стіл! Або збираєтесь на ділові переговори в салоні пасажирського лайнера, який стоїть прямо посеред офісу. А83 — єдина в Україні студія, яка займається виготовленням меблів із корпусів та деталей повітряних суден. Її засновник Андрій Сухін вчився на авіаінженера, проходив службу у ракетних військах. Проте життя склалося так, що тривалий час працював на підприємствах іншого профілю. Але любов до неба та літаків виявилася сильнішою.

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Андрій каже, що знаходити старі літаки непросто, адже потрібно, щоб авіакомпанія списала їх та утилізувала. "Зазвичай від літака залишається тільки корпус, а прилади, меблі, які ще можуть служити на іншому борту, знімають. Все це розбирають дуже швидко, тому потрібно слідкувати, де й що відбувається в авіагалузі. Також старі літаки продають на відкритих аукціонах", — говорить засновник студії.

Більшість ідей з виготовлення незвичних елементів декору Андрій Сухін придумує сам. Креативних рішень не бракує: столи та журнальні столики з двигунів та їх обтікачів, крил та дверей літака, є навіть світильники зі справжніх ракет. У дворі перед майстернею лежить носова частина McDonnell Douglas DC-9. Андрій розповідає, що літак буде конференц-залою та стоятиме прямісінько в офісі однієї з IT-компаній.

Поки ми спілкувалися, один з майстрів робив люстру з носової частини судна. Він знімав покриття і шліфував деталь. Зазвичай в А83 використовують болгарки, полірувальні і ексцентрикові шліфувальні машини, шабельні пили. Ми запропонували майстрам випробувати нову акумуляторну і мережеву техніку Dnipro-M.

"Всі інструменти добре виконали роботу, для якої вони створені, не перегрівалися, тримати в руках техніку було зручно, — ділиться спостереженнями Андрій. — Мережеві моделі ми використовували всередині майстерні. Акумуляторними було зручно працювати у важкодоступних місцях корпуса літака. Батареї вистачало надовго".

"Літак — це завжди історія, — переконаний Андрій. — Історія льотчика, персоналу, який з літаком працював, сотні польотів. Ми завжди зберігаємо бортовий номер, модель, назву компанії та додаємо їх на всі роботи, щоб людина, яка отримає наш виріб, могла знайти в інтернеті та прочитати багато цікавого про судно. Тільки уявіть, ви п'єте каву за столом, який налітав 40-50 тисяч годин!"

Час перетворювати старе в нове

Студія А83 в черговий раз довела, що стару техніку можна креативно перетворити в щось нове. Dnipro-M також пропонує не тримати у себе старе обладнання (працює або зламану побутову техніку, ручний інструмент), а принести його в салон майстерності і отримати знижку 20% на придбання нових електроінструментів (крім акційних пропозицій). Акція діє до 17 жовтня включно.