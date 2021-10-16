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Скрывались на базе. СБУ задержала грабителей инкассаторов, причастных к "Азову"

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Ограбление, Запорожье, СБУ, оружие
Фото: СБУ | СБУ задержала банду, напавшую на инкассаторов в Запорожье в 2016 году

Подозреваемые продолжали совершать преступления, похищая автомобили и другое имущество. Для передвижения вне базы они использовали документы погибших бойцов, утверждают в СБУ.

Служба безопасности Украины задержала троих человек по подозрению в совершении серии нападений на филиалы банков и инкассаторские машины в Запорожье в 2016 году. Об этом в субботу, 16 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным силовиков, во время того, как подозреваемые скрывались от следствия, они продолжали совершать тяжкие преступление. В частности, как утверждают в СБУ, задержанные отбирали у граждан транспортные средства и другое имущество. На данный момент эти эпизоды расследует полиция.

Служба безопасности также установила, что предполагаемые преступники скрывались в Донецкой области на базе, которая обеспечена особой системой защиты, круглосуточным видеонаблюдением, на территории действовал карточный пропускной режим. Чтобы передвигаться за пределами базы они использовали документы погибших украинских бойцов и военнослужащих, которые уволились со службы.

Кадры спецоперации по задержанию членов группировки

При себе члены группировки имели боевое оружие и ручные гранаты. Как утверждают силовики, подозреваемые были готовы оказать вооруженное сопротивление правоохранителям. Однако в результате спецоперации предполагаемых злоумышленников задержали. В ходе осмотра базы сотрудники СБУ, в частности, обнаружили гранатомет АГС-17 и пулемет Калашникова.

инкассаторы, банда, грабители, оружие
инкассаторы, банда, грабители, оружие
инкассаторы, банда, грабители, оружие
инкассаторы, банда, грабители, оружие
инкассаторы, банда, грабители, оружие
инкассаторы, банда, грабители, оружие
инкассаторы, банда, грабители, оружие
инкассаторы, банда, грабители, оружие

Всего в группировку, по данным издания "Резонанс", входили семеро человек: Василий "Вися" Бондаренко, Петр "Художник" Плечун, Кирилл "Фокс" Фокша, Сергей "Шульц" Трубицын, Игорь "Саныч" Литовченко, Олег "Омон" Конаев и Урис "Лабус" Виснивецкиc (по другим данным, его звали Юрий Вишневецкий). Последний являлся 27-летним гражданином Латвии, чемпионом страны по вольной борьбе и профессиональным бойцом ММА. Он погиб в ходе противостояния с правоохранителями в 2016 году. Еще один злоумышленник скончался в больнице. Других двоих тогда задержали и на данный момент они находятся под действием меры пресечения.

инкассаторы, Запорожье, Азов
Урис "Лабус" Виснивецкис

Журналисты также сообщали, что из семерых членов банды последние четверо были наемниками, среди них есть российские и латвийские граждане.

инкассаторы, Запорожье, Азов, ограбление
Убитый правоохранителями боец "Азова" Урис Виснивецкис
инкассаторы, Запорожье, Азов
Задержанный в 2016 году преступник

Теперь меру пресечения последним троим задержанным определит суд.

Напомним, 15 июля 2016 года на трассе Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области преступники напали на инкассаторскую машину "Ощадбанка". Злоумышленники использовали пистолеты, автоматы, пулемет и гранатометы. Тогдашний глава СБУ Василий Грицак утверждал, что одним из членов банды был гражданин России.

После инцидента полиция объявила троих членов преступной группировки в международный розыск.