Скрывались на базе. СБУ задержала грабителей инкассаторов, причастных к "Азову"

Подозреваемые продолжали совершать преступления, похищая автомобили и другое имущество. Для передвижения вне базы они использовали документы погибших бойцов, утверждают в СБУ.

Служба безопасности Украины задержала троих человек по подозрению в совершении серии нападений на филиалы банков и инкассаторские машины в Запорожье в 2016 году. Об этом в субботу, 16 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным силовиков, во время того, как подозреваемые скрывались от следствия, они продолжали совершать тяжкие преступление. В частности, как утверждают в СБУ, задержанные отбирали у граждан транспортные средства и другое имущество. На данный момент эти эпизоды расследует полиция.

Служба безопасности также установила, что предполагаемые преступники скрывались в Донецкой области на базе, которая обеспечена особой системой защиты, круглосуточным видеонаблюдением, на территории действовал карточный пропускной режим. Чтобы передвигаться за пределами базы они использовали документы погибших украинских бойцов и военнослужащих, которые уволились со службы.

[ + – ] Кадры спецоперации по задержанию членов группировки

При себе члены группировки имели боевое оружие и ручные гранаты. Как утверждают силовики, подозреваемые были готовы оказать вооруженное сопротивление правоохранителям. Однако в результате спецоперации предполагаемых злоумышленников задержали. В ходе осмотра базы сотрудники СБУ, в частности, обнаружили гранатомет АГС-17 и пулемет Калашникова.

Всего в группировку, по данным издания "Резонанс", входили семеро человек: Василий "Вися" Бондаренко, Петр "Художник" Плечун, Кирилл "Фокс" Фокша, Сергей "Шульц" Трубицын, Игорь "Саныч" Литовченко, Олег "Омон" Конаев и Урис "Лабус" Виснивецкиc (по другим данным, его звали Юрий Вишневецкий). Последний являлся 27-летним гражданином Латвии, чемпионом страны по вольной борьбе и профессиональным бойцом ММА. Он погиб в ходе противостояния с правоохранителями в 2016 году. Еще один злоумышленник скончался в больнице. Других двоих тогда задержали и на данный момент они находятся под действием меры пресечения.

[ + – ] Урис "Лабус" Виснивецкис

Журналисты также сообщали, что из семерых членов банды последние четверо были наемниками, среди них есть российские и латвийские граждане.

[ + – ] Убитый правоохранителями боец "Азова" Урис Виснивецкис

[ + – ] Задержанный в 2016 году преступник

Теперь меру пресечения последним троим задержанным определит суд.

Напомним, 15 июля 2016 года на трассе Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области преступники напали на инкассаторскую машину "Ощадбанка". Злоумышленники использовали пистолеты, автоматы, пулемет и гранатометы. Тогдашний глава СБУ Василий Грицак утверждал, что одним из членов банды был гражданин России.

После инцидента полиция объявила троих членов преступной группировки в международный розыск.