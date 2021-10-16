Ховалися на базі. СБУ затримала грабіжників інкасаторів, причетних до "Азову"

Підозрювані продовжували скоювати злочини, викрадаючи автомобілі та інше майно. Для пересування поза базою вони використовували документи загиблих бійців, стверджують в СБУ.

Служба безпеки України затримала трьох осіб за підозрою в скоєнні серії нападів на філії банків і інкасаторські машини в Запоріжжі в 2016 році. Про це в суботу, 16 жовтня, повідомляє прес-служба СБУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними силовиків, під час того, як підозрювані ховалися від слідства, вони продовжували здійснювати тяжкі злочини. Зокрема, як стверджують в СБУ, затримані відбирали у громадян транспортні засоби та інше майно. На даний момент ці епізоди розслідує поліція.

Служба безпеки також встановила, що ймовірні злочинці ховалися в Донецькій області на базі, яка забезпечена особливою системою захисту, цілодобовим відеоспостереженням, на території діяв картковий пропускний режим. Щоб пересуватися за межами бази вони використовували документи загиблих українських бійців і військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

[ + – ] Кадри спецоперації із затримання членів угруповання

При собі члени угруповання мали бойову зброю і ручні гранати. Як стверджують силовики, підозрювані були готові чинити збройний опір правоохоронцям. Однак в результаті спецоперації ймовірних зловмисників затримали. В ході огляду бази співробітники СБУ, зокрема, знайшли гранатомет АГС-17 і кулемет Калашникова.

Всього в угрупування, по даним видання "Резонанс", входили сім осіб: "Віся" (Бондаренко Василь), "Художник" (Плечун Петро), "Фокс" (Фокша Кирило), "Шульц" (Трубіцин Сергій), "Санич" (Литовченко Ігор), "Омон" (Конаєв Олег), "Лабус" (Віснівецкіс Уріс). Останній був 27-річним громадянином Латвії, чемпіоном країни з вільної боротьби і професійним бійцем ММА. Він загинув в ході протистояння з правоохоронцями в 2016 році. Ще один зловмисник помер в лікарні. Інших двох тоді затримали і на даний момент вони знаходяться під дією запобіжного заходу.

[ + – ] Урис "Лабус" Віснівецкіс

Журналісти також повідомляли, що з сімох членів банди останні четверо були найманцями, серед них є російські та латвійські громадяни.

[ + – ] Убитий правоохоронцями боєць "Азова" Урис Віснівецкіс

[ + – ] Затриманий в 2016 році злочинець

Тепер запобіжний захід останнім трьом затриманим визначить суд.

Нагадаємо, 15 липня 2016 року у трасі Пологи-Орєхов в Оріхівському районі Запорізької області злочинці напали на інкасаторську машину "Ощадбанку". Зловмисники використовували пістолети, автомати, кулемет і гранатомети. Тодішній глава СБУ Василь Грицак стверджував, що одним з членів банди був громадянин Росії.

Після інциденту поліція оголосила трьох членів злочинного угруповання в міжнародний розшук.