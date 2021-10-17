В Украину идет похолодание с морозами

В некоторых регионах температура воздуха снизится до -1 градуса, а на большей части территории Украины будут заморозки.

С понедельника, 18 октбря, в Украину идет похолодание. Особенно ощутимым оно будет для жителей Запада, Севера и Центра страны, сообщает Укргидрометцентр.

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18 октября в Украине пройдет без осадков, но в северных областях днем ожидается небольшой дождь.

На Западе температура днем опустится до +7…+11 градусов. На Севере и в Центре будет + 8…+10 градусов. На Юге и Востоке будет теплее: от +10 до +14 градусов

Но ночью значительно похолодает на всей территории страны. В Черновицкой области температура опустится до -1, а в Винницкой и Ивано-Франковской до 0 градусов.

Днем 19 октября температура воздуха будет такой же, как и днем ранее. Только на Востоке, в Центре и на Юге ожидаются дожди. Ночью станет теплее, только в Сумской области температура опустится до 0 градусов.

20 октября ночью снова ожидается похолодание. В Черниговской и Сумской областях до -1 градуса, в Киевской и Житомирской – до 0 градусов. Правда днем станет теплее. На Западе страны стобик термоментра подымется до +12 — +14 градусов. На Север, в Центре и на Востоке ожидается +7 — +9 градусов.