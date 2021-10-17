В Україну йде похолодання з морозами

У деяких регіонах температура повітря знизиться до -1 градуса, а на більшій частині території України будуть заморозки.

Із понеділка, 18 жовтня, в Україну йде похолодання. Особливо відчутним воно буде для жителів Заходу, Півночі і Центру країни, повідомляє Укргідрометцентр.

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18 жовтня в Україні пройде без опадів, але в північних областях удень очікується невеликий дощ.

На Заході температура вдень опуститься до + 7 ... + 11 градусів. На Півночі та в Центрі буде +8 ... + 10 градусів. На Півдні та Сході буде тепліше: від +10 до +14 градусів.

Але вночі значно похолодає на всій території країни. У Чернівецькій області температура опуститься до -1, а у Вінницькій та Івано-Франківській до 0 градусів.

Удень 19 жовтня температура повітря буде такою ж, як і днем раніше. Тільки на Сході, у Центрі та на Півдні очікуються дощі. Вночі стане тепліше, тільки в Сумській області температура опуститься до 0 градусів.

20 жовтня вночі знову очікується похолодання. У Чернігівській і Сумській областях до -1 градуса, у Київській і Житомирській — до 0 градусів. Щоправда, вдень стане тепліше. На Заході країни стовпчик термометра підніметься до +12 — +14 градусів. На Півночі, у Центрі та на Сході очікується +7 — +9 градусів.