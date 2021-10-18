Сети заправок "Авантаж 7" и "БРСМ-нафта" находятся в нижних строчках рейтинга уплаты налогов в перерасчете на 1 литр бензина. Об этом стало известно из исследования "Консалтинговой группы А-95", основанного на рейтинге "Рынок топлива. ТОП-200 крупнейших налогоплательщиков", передает "Зеркало недели".

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"Эта сеть ("БРСМ-нафта" — прим.ред) обладает наивысшим на рынке показателем суточной реализации через одну АЗС, но, как видим, эффективность такого успеха для государства весьма сомнительна. Она составляет около 16 коп./л, тогда как менее "успешные" лидеры рейтинга ОККО и Shell отчисляли в госказну 1,32 и 1,79 грн/л соответственно. Но абсолютным "чемпионом" стала сеть "Авантаж 7". По ней налоговая нагрузка на литр составила около 8 копеек или была фактически нулевой", — пишется в статье.

При этом, в статье отмечается, что сети АЗС "БРСМ-нафта" и "Авантаж 7" активно расширяются и инвестируют полученные, благодаря такой налоговой "оптимизации", доходы.

"Авантаж" и БРСМ входят в число лидеров по приросту новых станций, что говорит о весьма успешной деятельности этих игроков. БРСМ выросла в 2020 году на 30 АЗС рыночной стоимостью 20–25млн долл. Оператор также приобрел нефтебазу в Шепетовке, стал спонсором ФК "Шахтер", — указывается в статье.

В статье также сообщается, что мизерные налоги у сетей АЗС с профессиональной точки зрения, труднообъяснимы. Ведь 2019-й и 2020-й стали самыми успешными годами для топливного ритейла за всю его историю.

"Фискалам пора определиться и подать сигнал рынку, каким должен быть "норматив" по уплате налогов с АЗС, с литра и т.д. На кого равняться — на Shell и ОККО или на БРСМ с "Авантаж 7"?", — резюмируется в статье.

По подсчетам Нефтегазовой ассоциации Украины — более 20% рынка бензинов является фальсификатом, с производства которого не уплачивается акциз, и от 20 до 30% (в зависимости от вида горючего) продается без надлежащего учета. Ежегодный ущерб от таких схем — до 20 млрд грн. Из них 4 млрд грн — от подпольного производства на мини-НПЗ и до 16 млрд грн – из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС.