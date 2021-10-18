Мережі заправок "Авантаж 7" й "БРСМ-нафта" знаходяться в нижніх рядках рейтингу сплати податків в перерахунку на 1 літр бензину

Мережі заправок "Авантаж 7" та "БРСМ-нафта" знаходяться в нижніх рядках рейтингу сплати податків в перерахунку на 1 літр бензину. Про це стало відомо з дослідження "Консалтингової групи А-95", заснованого на рейтингу "Ринок палива. ТОП-200 найбільших платників податків", передає "Дзеркало тижня".

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"Ця мережа (" БРСМ-нафта "- прим.ред) має найвищий на ринку показник добової реалізації через одну АЗС, але, як бачимо, ефективність такого успіху для держави вельми сумнівна. Вона становить близько 16 коп. /л, тоді як менш "успішні" лідери рейтингу ОККО і Shell відраховували в держскарбницю 1,32 і 1,79 грн/л відповідно. Але абсолютним "чемпіоном" стала мережа "Авантаж 7". По ній податкове навантаження на літр склало близько 8 копійок або було фактично нульове", — пишеться в статті.

При цьому, у статті зазначається, що мережі АЗС "БРСМ-нафта" і "Авантаж 7" активно розширюються і інвестують отримані, завдяки такій податковій "оптимізації", доходи.

"Авантаж" і БРСМ входять в число лідерів за приростом нових станцій, що свідчить про дуже успішну діяльності цих гравців. БРСМ зросла в 2020 році на 30 АЗС ринковою вартістю 20-25млн дол. Оператор також придбав нафтобазу в Шепетівці, став спонсором ФК "Шахтар", — вказується у статті.

У статті також повідомляється, що мізерні податки у мереж АЗС з професійної точки зору, важко пояснювані. Адже 2019-й і 2020-й стали найуспішнішими роками для паливного рітейлу за всю його історію.

"Фіскалам пора визначитися і подати сигнал ринку, яким повинен бути "норматив" по сплаті податків з АЗС, з літра і т.д. На кого рівнятися — на Shell і ОККО або на БРСМ з "Авантаж 7"? ", — резюмується в статті.

За підрахунками Нафтогазовій асоціації України — понад 20% ринку бензинів є фальсифікатом, з виробництва якого не сплачується акциз, і від 20 до 30% (в залежності від виду пального) продається без належного обліку. Щорічний збиток від таких схем — до 20 млрд грн. З них 4 млрд грн — від підпільного виробництва на міні-НПЗ і до 16 млрд грн — через порушення касової дисципліни на АЗС.