Спикер КМЕФ 2021 Маша Ефросинина: "В медиа все изменилось: они ищут не обкатанные в мире форматы, а истории, которые рождаются у нас"
В четверг, 8 октября, в первый день Киевского международного экономического форума состоялась дискуссия "Культурные коды новой реальности". В ходе нее признанные предприниматели, писатели, общественные деятели, инфлюенсеры из мира медиа, ученые и благотворители размышляли над тем, какие изменения происходили в их сферах за последние полтора года, как новые тренды, вызванные ковидом, повлияли на восприятие людьми самих себя.
Почетный Посол ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина сказала, что нам еще предстоит узнать, что же с нами произошло. По ее мнению, наш культурный код весной 2020 года и за последующие полтора года прошел через такие стремительные трансформации, будто они происходили последние 50 лет.
"Что я имею в виду? Медиа – ТВ, радио, печатная пресса – жили по определенным правилам. Все это за полтора года изменилось полностью. Во-первых, диджитализировалось. Во-вторых, если в 2020 году на телевидении правила были такие же, как в 1990 году (есть аналитика, есть прогноз, есть нравится/не нравится, есть определенные вкусы телебоссов), то сейчас в медиа все изменилось. Приведу свой пример. Я не работала 5 лет, началась пандемия, я начала создавать свой контент в своих соцсетях, создала свой ютуб-канал, и ко мне вернулось телевидение. Потому что захотели именно меня, мой контент, мою персонажность. Это означает, что в медиа произошел серьезный сдвиг. Медиа начали слышать не форматные, спрогнозированы кем-то истории, "обкатанные" во всем мире, а значит и такие, что гарантированно сработают у нас. Наоборот – сегодня начинают искать контент, который генерируется непосредственно в украинском пространстве. Раньше так не было. Есть определенный человек, на которого интересно или неинтересно смотреть – и это наконец-то появилось в Украине", – сказала Ефросинина.
Она отметила, что сегодня можно стать героем материала, если ты интересен или что-то сам делаешь. Ковид привел ко многим трансформациям. Печатная пресса ушла в онлайн. Бизнес на карантине ушел на удаленную работу. А вот люди искусства, которым необходим контакт со зрителями или слушателями, оказались "умноженными на ноль". Одних это сломало, других переродило, отметила Ефросинина. "Сегодня больше качественной украинской музыки, прозы, моды, контента. И я не знаю, родилось бы оно в такие короткие сроки", – сказала Маша Ефросинина.
По ее мнению, инфлюенсеры сегодня формируют культуру. Если какой-то ток-токер проанонсирует какую-то книгу, то это будет эволюция – о ней смогут услышать 10 млн подписчиков этого блогера. Поэтому ток-токеров теперь надо принимать во внимание.
В то же время писатель Андрей Курков привел пример литовского поэта Марцелиюса Мартинайтиса, который в Литве считается одним из важнейших. По мнению Куркова, влияние Мартинайтиса нельзя сравнивать с влиянием тик-токеров, потому что он сформировал элиту своей страны.
Также на КМЕФ обсудили, что такое украинский культурный код благотворительности и какие трансформации он прошел за последнее время. По мнению основателей Zagoriy Foundation Екатерина Загорий, такой код уже сформирован и чем дальше, тем лучше он становится.
По ее словам, украинская культура благотворительности в первую очередь женская. Также она давняя. Крупные украинские художественные произведения были созданы благодаря меценатам. Загорий напомнила о семьях Терещенко и Ханенко. А еще в Украине ежегодно увеличивается количество благотворителей и средний чек, который тратят люди.
Загорий согласилась с Машей Ефросининой, что теперь "каждый из нас – медиа", и каждый хочет выглядеть хорошо. На это реагируют соцсети – тот же TikTok создал отдельный раздел TikTok for good, посвященный благотворительности.
"Благодаря соцсетям, я думаю, благотворительность станет еще и громкой. Думаю, через год мы все больше начнем говорить о том, какие хорошие дела делаются, и привлекать еще большее количество людей. Еще один тренд, который вкладывается в культурный код благотворительности – благотворительность перестала быть в первую очередь о бедности и несчастье, а превращается о создании, о счастье. То есть, много образовательных проектов, просветительские инициативы. Также благодаря медиа украинском код благотворительности стал визуальным: он стал красивым, с картинками, его видно. От "котиков и детей" мы переходим к содержательным вещам. Мы начали думать о том, каким образом это выглядит. Команды благотворительных фондов имеют свои медиа. Они переходят к стандартным бизнес правилам, к маркетингу. Следовательно, украинский код благотворительности уже сформирован", – сказала Загорий.