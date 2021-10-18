Спикер КМЕФ 2021 Маша Ефросинина: "В медиа все изменилось: они ищут не обкатанные в мире форматы, а истории, которые рождаются у нас"

В четверг, 8 октября, в первый день Киевского международного экономического форума состоялась дискуссия "Культурные коды новой реальности". В ходе нее признанные предприниматели, писатели, общественные деятели, инфлюенсеры из мира медиа, ученые и благотворители размышляли над тем, какие изменения происходили в их сферах за последние полтора года, как новые тренды, вызванные ковидом, повлияли на восприятие людьми самих себя.

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Почетный Посол ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина сказала, что нам еще предстоит узнать, что же с нами произошло. По ее мнению, наш культурный код весной 2020 года и за последующие полтора года прошел через такие стремительные трансформации, будто они происходили последние 50 лет.

"Что я имею в виду? Медиа – ТВ, радио, печатная пресса – жили по определенным правилам. Все это за полтора года изменилось полностью. Во-первых, диджитализировалось. Во-вторых, если в 2020 году на телевидении правила были такие же, как в 1990 году (есть аналитика, есть прогноз, есть нравится/не нравится, есть определенные вкусы телебоссов), то сейчас в медиа все изменилось. Приведу свой пример. Я не работала 5 лет, началась пандемия, я начала создавать свой контент в своих соцсетях, создала свой ютуб-канал, и ко мне вернулось телевидение. Потому что захотели именно меня, мой контент, мою персонажность. Это означает, что в медиа произошел серьезный сдвиг. Медиа начали слышать не форматные, спрогнозированы кем-то истории, "обкатанные" во всем мире, а значит и такие, что гарантированно сработают у нас. Наоборот – сегодня начинают искать контент, который генерируется непосредственно в украинском пространстве. Раньше так не было. Есть определенный человек, на которого интересно или неинтересно смотреть – и это наконец-то появилось в Украине", – сказала Ефросинина.

Она отметила, что сегодня можно стать героем материала, если ты интересен или что-то сам делаешь. Ковид привел ко многим трансформациям. Печатная пресса ушла в онлайн. Бизнес на карантине ушел на удаленную работу. А вот люди искусства, которым необходим контакт со зрителями или слушателями, оказались "умноженными на ноль". Одних это сломало, других переродило, отметила Ефросинина. "Сегодня больше качественной украинской музыки, прозы, моды, контента. И я не знаю, родилось бы оно в такие короткие сроки", – сказала Маша Ефросинина.

По ее мнению, инфлюенсеры сегодня формируют культуру. Если какой-то ток-токер проанонсирует какую-то книгу, то это будет эволюция – о ней смогут услышать 10 млн подписчиков этого блогера. Поэтому ток-токеров теперь надо принимать во внимание.

В то же время писатель Андрей Курков привел пример литовского поэта Марцелиюса Мартинайтиса, который в Литве считается одним из важнейших. По мнению Куркова, влияние Мартинайтиса нельзя сравнивать с влиянием тик-токеров, потому что он сформировал элиту своей страны.

Также на КМЕФ обсудили, что такое украинский культурный код благотворительности и какие трансформации он прошел за последнее время. По мнению основателей Zagoriy Foundation Екатерина Загорий, такой код уже сформирован и чем дальше, тем лучше он становится.

По ее словам, украинская культура благотворительности в первую очередь женская. Также она давняя. Крупные украинские художественные произведения были созданы благодаря меценатам. Загорий напомнила о семьях Терещенко и Ханенко. А еще в Украине ежегодно увеличивается количество благотворителей и средний чек, который тратят люди.

Загорий согласилась с Машей Ефросининой, что теперь "каждый из нас – медиа", и каждый хочет выглядеть хорошо. На это реагируют соцсети – тот же TikTok создал отдельный раздел TikTok for good, посвященный благотворительности.

"Благодаря соцсетям, я думаю, благотворительность станет еще и громкой. Думаю, через год мы все больше начнем говорить о том, какие хорошие дела делаются, и привлекать еще большее количество людей. Еще один тренд, который вкладывается в культурный код благотворительности – благотворительность перестала быть в первую очередь о бедности и несчастье, а превращается о создании, о счастье. То есть, много образовательных проектов, просветительские инициативы. Также благодаря медиа украинском код благотворительности стал визуальным: он стал красивым, с картинками, его видно. От "котиков и детей" мы переходим к содержательным вещам. Мы начали думать о том, каким образом это выглядит. Команды благотворительных фондов имеют свои медиа. Они переходят к стандартным бизнес правилам, к маркетингу. Следовательно, украинский код благотворительности уже сформирован", – сказала Загорий.