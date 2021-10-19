"Понинковская картонно-бумажная фабрика держит слово", – Иван Туровский – по поводу переоснащения очистных сооружений

Обещание руководства Понинковский картонно-бумажной фабрики завершить техническое переоснащение очистных сооружений было полностью выполнено. Об этом заявил первый заместитель председателя Новоград-Волынской районной государственной администрации Иван Туровский в комментарии телеканалу СТБ.

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"Сегодня – чрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа, для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения было выполнено. Они сдержали слово и построили", – заявил Иван Туровский.

Как рассказал генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава, предприятие усиленно работало для того, чтобы переоснащение очистных сооружений состоялся согласно графику, а регион был уверен в своем экологическом будущем.

"Сегодня мы присутствуем на очистных сооружениях, на которые сбрасывают стоки предприятия и поселка Понинка. Мы осуществили комплекс работ для улучшения качества сточных вод. Собственное финансирование, активная поддержка неравнодушных к проблемам экологии граждан, специалистов, принимавших участие в первом этапе технического переоснащения очистных сооружений помогли полностью выполнить эту работу., – и, слава Богу, у нас все получилось! Надеемся, что снимется эта многолетняя токсичность в отношении фабрики и все будет хорошо", – отметил Руслан Сава.

Напомним, масштабные работы по техническому переоснащению очистных сооружений стоили Понинковской картонно-бумажной фабрике 29 миллионов гривен и заняли более года. Однако руководство отмечает, что считает такую ​​инвестицию необходимой для улучшения экологического состояния региона. Кроме того, Понинковская картонно-бумажная фабрика известна тем, что является одним из крупнейших отечественных предприятий, работающим на вторичном сырье, и занимается утилизацией отходов бумаги. В среднем предприятие перерабатывает 96 000 тонн макулатуры в год.