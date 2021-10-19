"Понінківська картонно-паперова фабрика дотримується слова", – Іван Туровський – щодо переоснащення очисних споруд

Обіцянка керівництва Понінківської картонно-паперової фабрики завершити технічне переоснащення очисних споруд була повністю виконана. Про це заявив перший заступник голови Новоград-Волинської районної державної адміністрації Іван Туровський в коментарі телеканалу СТБ.

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"Сьогодні – надзвичайно важливий день у зв"язку з тим, що було запущено такі великі очисні споруди. Це була спільна гуртова робота, для того, щоб збудувати ці очисні споруди. Аби розв'язувати це питання, як бачите, минуло трохи більше року. Дійсно, обіцянка керівників Понінківської паперової фабрики, що вони збудують ці очисні споруди, – вони дотрималися слова і збудували", – заявив Іван Туровський.

Як розповів генеральний директор Понінківської картонно-паперової фабрики Руслан Сава, підприємство посилено працювало для того, щоб переоснащення очисних споруд відбувалося згідно з графіком, а регіон був впевнений у своєму екологічному майбутньому.

"Сьогодні ми присутні на очисних спорудах, на які скидають стоки підприємства та селища Понінка. Ми здійснили комплекс робіт задля покращення якості стічних вод. Власне фінансування, активна підтримка небайдужих до проблем екології громадян, фахівців, які брали участь у першому етапі технічного переоснащення, – і, слава Богу, у нас все вийшло! Сподіваємось, що зніметься ця багаторічна токсичність у відношенні до фабрики і все буде добре", – зазначив Руслан Сава.

Нагадаємо: технічне переоснащення очисних споруд коштувало Понінківській картонно-паперовій фабриці 29 мільйонів гривень і зайняло більше року. Однак керівництво зазначає, що вважає таку інвестицію необхідною для покращення екологічного стану регіону. Крім того, Понінківська картонно-паперова фабрика відома тим, що є одним з найбільших вітчизняних підприємств, яке працює на вторинній сировині й утилізує відходи паперу. В середньому підприємство переробляє 96 000 тонн макулатури за рік.