Торговый комплекс на Крещатике начнут строить уже в следующем году

Основатель компании KAN Development Игорь Никонов рассказал Фокусу, когда начнется застройка участка на Крещатике, 5 и что там будет

Киевская компания KAN Development работает на строительном рынке 20 лет. Среди ее известных проектов – ЖК "Комфорт Таун", ЖК "Файна Таун", ЖК Tower, Unit.home, ТРЦ Ocean Plaza. Основатель компании Игорь Никонов уверен: надежный застройщик никогда не будет скрывать имен своих бенефициаров, а снижение рисков на рынке первичной недвижимости может быть связано с участием банков-партнеров в строительных проектах, а также с личной гарантией собственников компаний.

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Игорь Никонов рассказал Фокусу о том, куда движутся цены на недвижимость, рисках инвесторов, ипотеке, идеальной модели развития жилого строительства и кто должен спасать недострои, а так же что будет построено на Крещатике

Много говорят о комплексе вашей компании на Крещатике. Что сейчас происходит с этим проектом?

— Мы на этапе проектирования, надеемся в начале 2022 года начать работы. Это будут апартаменты с общественной средой для людей, будут магазины, рестораны, как в Пассаже. Целевая аудитория проекта — люди, которым важно иметь свою недвижимость с адресом: Крещатик, 5.

В последние годы многие компании активнее смотрят в сторону жилья бизнес- и премиум-класса. С чем связана такая тенденция?

— Находить земельные участки становится сложнее и дороже. Строить эконом-класс на такой дорогой земле уже нет смысла. Многие поняли, что можно строить ниже, меньше, но дороже, а не стенами возводить 25-этажки с заработком по $100. Надо людям создать среду. Человек платит один раз, он не должен об этом пожалеть, рассказал Никонов Фокусу

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