Новий комплекс на Хрещатику почнуть будувати вже в наступному році

Засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов розповів Фокусу, коли почнеться забудова ділянки на Хрещатику, 5 і що там буде.

Київська компанія KAN Development працює на будівельному ринку 20 років. Серед відомих її проєктів — ЖК "Комфорт Таун", ЖК "Файна Таун", ЖК Tower, Unit.home, ТРЦ Ocean Plaza. Засновник компанії Ігор Ніконов упевнений: надійний забудовник ніколи не буде приховувати імен своїх бенефіціарів, а зниження ризиків на ринку первинної нерухомості може бути пов'язане з участю банків-партнерів у будівельних проєктах, а також з особистою гарантією власників компаній.

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Ігор Ніконов розповів Фокусу про те, куди рухаються ціни на нерухомість, ризики інвесторів, іпотеку, ідеальну модель розвитку житлового будівництва і хто повинен рятувати недобудови, а так само що буде побудовано на Хрещатику.

Більшість говорять про комплекс вашої компанії на Хрещатику. Що зараз відбувається з цим проєктом?

— Ми на етапі проєктування, сподіваємося на початку 2022 року розпочати роботи. Це будуть апартаменти із суспільним середовищем для людей, будуть магазини, ресторани, як у Пасажі. Цільова аудиторія проєкту — люди, яким важливо мати свою нерухомість з адресою: Хрещатик, 5.

В останні роки багато компаній активніше дивляться в бік житла бізнес- і преміум-класу. З чим пов'язана така тенденція?

— Знаходити земельні ділянки стає складніше і дорожче. Будувати економ-клас на такій дорогій землі вже немає сенсу. Багато хто зрозумів, що можна будувати нижче, менше, але дорожче, а не стінами зводити 25-поверхівки із заробітком по $100. Треба людям створити середовище. Людина платить один раз, вона не має про це пошкодувати, — розповів Ніконов Фокусу.

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