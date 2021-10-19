Девелопер Ігор Ніконов про ціни на житло і про те, хто мусить добудовувати недобудови

Засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов розповів Фокусу про ризики інвесторів, іпотеку, ідеальну модель розвитку житлового будівництва, а також те, куди летять ціни на нерухомість і хто мусить рятувати недобудови.

Київська компанія KAN Development працює на будівельному ринку 20 років. Серед відомих її проєктів — ЖК "Комфорт Таун", ЖК "Файна Таун", ЖК Tower, Unit.home, ТРЦ Ocean Plaza. Засновник компанії Ігор Ніконов упевнений: надійний забудовник ніколи не буде приховувати імен своїх бенефіціарів, а зниження ризиків на ринку первинної нерухомості може бути пов'язане з участю банків-партнерів у будівельних проєктах, а також з особистою гарантією власників компаній.

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Хто він: Засновник компанії KAN Development Чому він: Досвідчений бізнесмен із багаторічним стажем у девелопменті, експерт у будівництві та архітектурі, радник київського мера Віталія Кличка

Ціни на нерухомість в Києві та великих містах за останні дев'ять місяців істотно зросли. У чому причина?

— В Україні та світі спостерігаємо високу інфляцію. Це помітно за вартістю робочої сили, матеріалів, з яких деякі за останні пів року подорожчали на 50%. Це пов'язано з масовою емісією грошей. Зарплати швидко ростуть, а в галузі — дефіцит кадрів. Будівельний ринок розвивається, оскільки на ринку вітчизняної нерухомості, по суті, діє податок на виведений капітал, якого офіційно в Україні немає. Але система в цій сфері працює саме так [інститути спільного інвестування]. Цим пояснюється велика кількість інвесторів, які прагнуть вкласти гроші в цей бізнес. Ринок дуже прибутковий, ціни будуть рости, тому що інфляція як і раніше висока і розкручується далі.

Деякі експерти будівельної галузі впевнені, що в столиці — дефіцит хороших комплексів, звідси й зростання цін. А на вашу думку?

— Пандемія COVID-19 внесла корективи. Люди, просидівши на карантині вдома, переоцінили свій підхід до якості нерухомості. Вони зрозуміли, що купити квартиру дешево — не межа мрій. Купити квартиру трохи дорожче, але в комплексі, де є все необхідне, — більш доцільний крок. Тому що тепер важлива зручна інфраструктура, щоб садок і школа були поруч. Хороших комплексів у Києві дійсно трохи, а попит на житло зараз стабільно високий.

Є думка, що сьогодні у великих містах бум інвестиційних покупок. Чи так це?

— Альтернативи таким інвестиціям в Україні немає, депозити оподатковуються, ставки за ними падають. Нерухомість же є одним із доступних і зрозумілих видів інвестування. До того ж, такі інвестиції себе виправдовують: у разі вкладення на етапі котловану прибуток інвестора після реалізації побудованої нерухомості може перевищити 60%. А за умов здавання в оренду можна одержувати від 10 до 20% річних — такого сьогодні не запропонує жоден банк.

"Введення непрямих методів визначення доходів може вплинути на ринок нерухомості. Підвищення ставок і посилення контролю лише знизить бізнес-активність"

За вашими оцінками, який відсоток у продажах саме з інвестметою, а який — для власного проживання?

— У нашій компанії історично частка інвестиційних покупок була нижчою, ніж в інших, у нас немає величезної різниці між цінами на різних етапах будівництва. І нам не потрібно залучати гроші інвесторів на реалізацію на старті, тоді як деякі ставлять ціну нижче собівартості, продаючи на етапі котловану. Ми так не робимо, у нас є обігові кошти. Частка інвестпродажів у деяких компаній — понад 15%, у нас трохи менше.

В останні роки влада напирає на детінізацію економіки, як приклад — закон про фінмоніторинг. Як це посилення уваги до трансакцій вплинуло на забудовників, клієнтів?

— Так, це ускладнило угоди, багато хто не може пройти фінмоніторинг, їм відмовляють у проведенні трансакції з купівлі нерухомості. Банки вимагають докази походження коштів. Вважаю це неправильним до моменту проходження кампанії загального обов'язкового нульового декларування. Це шкодить економіці. Не варто завзято дотримуватися заповідей міжнародних партнерів. У нас же тільки в нинішньому році почалося введення нульової декларації [амністія капіталів].

Нещодавно в Мінфіні заявили, що готують законопроєкт про непряме визначення доходів. Як це позначиться на ринку нерухомості?

— Введення непрямих методів може вплинути на ринок. Мінфін вважає своїм обов'язком збирати більше податків, не думаючи, що підвищення ставок і посилення контролю знизить підприємницьку активність. А це доведений факт. Якщо ростуть податки — падає активність, і це довела Угорщина, яка підвищила ПДВ на операції з нерухомістю, а через рік ставку довелося опускати знову. Узагалі, так в економіці це не працює. Ми мусимо конкурувати в полі оподаткування. З ким? З Болгарією — там 10% корпоративний податок, всі інші — теж 10%. Ми мусимо конкурувати з Польщею. У нас мають бути менші податки. Так починається розвиток економіки. Має бути консервативна, спрямована на розвиток промисловості політика. Тільки потім, коли ВВП на душу населення досягне $30 тис., а не як зараз — $3 тис., можна збільшувати соціальні програми, обіцяти, займатися популізмом. За умов $3 тис. потрібно влаштувати "податковий рай", щоб усі інвестори кинулися в Україну.

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У столиці тривають регулярні дискусії про те, що Київ забудовується хаотично. У чому причина?

— У Києва не так багато повноважень щодо будівництва, а я вважаю, що всі важелі управління мусять бути у місцевої влади. Вона відповідає за свої дії мандатами, і це зберігає баланс. Що стосується скандалів довкола будівництв, то більше половини — це оплачені групи "активістів", реальних підстав для скандалу там і близько немає. З іншого боку, архітектор міста сьогодні не знає, як проєкт впишеться в довкілля, немає жодної 3D-візуалізації, хоча я давно кажу, що у вигляді закону потрібно прописати обов'язок архітектора підписувати проєкт. Зараз у міста роль закінчується виданням містобудівних умов та обмежень. Але проєкт мусить узгоджуватися владою, а в законі цього немає. Забудовник йде в державний орган (колишній ДАБІ, тепер — ДІАМ), а державі, по суті, все одно, що там за проєкт і наскільки органічно він впишеться в простір того чи іншого міста.

Але в міста проблеми сильніші — нові будинки ростуть, а нової інфраструктури не видно. Що робити?

— Критика буде завжди, хоч би якою була інфраструктура міста. Ну ось, наприклад, прибрали пайову участь. Це була помилка. Пайовою участю місто могло змушувати забудовників будувати об'єкти інфраструктури. Я б зробив так: будуєш новий район — у другій або третій чергах повинні бути школа або дитячий садок. Наша компанія так робить, для нас це важливо. Хоча в законі цього немає. А важелів у міста для створення інфраструктури зараз немає, влада може тільки просити забудовника побудувати щось добровільно.

"Участь банку у фінансуванні будівництва та в програмах кредитування знизила б ризики проєктів, зрештою виграли б усі"

Раніше багато проблем у будівельній галузі пов'язували з такою організацією, як ДАБІ. Зараз запрацювала Державна інспекція архітектури та містобудування. Як оцінюєте реформу?

— Я брав участь в розробленні законопроєкту про ДІАМ. Поки не знаю, як це працює, ми ще в ДІАМ не зверталися, але має працювати нормально. Будівництво — такий бізнес, що можна все формалізувати, але десь участь людини все одно знадобиться. Ідея зараз у тому, щоб зробити все без людської присутності, я бажаю їм удачі, тому що я теж цього хочу. Але, з іншого боку, без людини можуть бути масові відмови за формальними ознаками. Кома не там — і відмова. Загалом робота з держорганами не найбільша проблема.

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Чого досі не вистачає компаніям-забудовникам? Які зміни здатні позитивно вплинути на їхню роботу?

— Зараз потрібно зосередитися на двох речах. Перше — це іпотека. Друге — банківське кредитування проєктів. Ні одного, ні іншого в країні фактично немає. Банки абсолютно не зацікавлені в тому, щоб кредитувати цей бізнес, не хочуть зв'язуватися з будівельними проєктами. Вони краще куплять ОВДП і зароблять на відсотки за облігаціями, а в реальну економіку гроші банків не йдуть. Якщо банківське кредитування з'явиться, це дозволить розв'язати масу питань, зокрема, з контролем, страхуванням і, головне, доступною іпотекою. Зараз іпотеку можна отримати на етапі завершеного будівництва, коли ціна вже інша, а люди зацікавлені за початковою ціною купити квартиру. Якби банк взяв у заставу проєкт, корпоративні права власника, особисті гарантії девелопера, то міг би надавати кредити на етапі фундаменту. Банк також міг би давати ресурси на інфраструктуру навколо комплексу. Зрештою виграли б усі, а рівень ризиків такого бізнесу став би для клієнтів та інвесторів на порядок нижчим.

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Проблемні будівництва — це те, за що не раз критикували і парламент, який не ухвалює осудних законів для контролю будівництва, і місцеву владу. Згадайте "Укрбуд" та "Аркаду", котрі прогоріли. Які шанси, що такі історії в Україні закінчаться?

— Шанс є, якщо будуть банківське фінансування та особисті гарантії девелопера. Потрібна така структура, щоб девелопер не міг забрати гроші з проєкту для якихось своїх цілей. В "Аркади" був свій банк, вони влаштували все так, щоб зручно було вивести гроші інвесторів. Зараз є проєкт закону, хочуть всіх змусити продавати нерухомість через ФФБ, тобто банки-управителі. Але це не вихід. Вихід — щоб інші банки кредитували, не пов'язані з девелоперами. Тоді банк розуміє ціну питання і точно все відрегулює, проконтролює. Також варто пам'ятати про ризики. Зазвичай забудовник — це товариство з обмеженою відповідальністю. Самі люди мають розуміти: хочете ризикувати і купити дешевше — це ваші ризики. Не треба вважати, що держава мусить гарантувати за девелопера. Ні, не мусить.

Як самі інвестори мусять оцінювати компанії-забудовники, на що звертати увагу, щоб не влипнути в недобуд?

— Люди несуть відповідальність, купуючи у шахраїв. Через дурість і жадібність вони купують в проєктах, які з великою часткою ймовірності недобудують. Безкоштовний сир — у мишоловці. Інвестори так само винні, як, наприклад, відомий усім забудовник Войцеховський. Інвестор повинен звертати увагу на репутацію, на побудовану інфраструктуру. Якщо інфраструктура будується паралельно, значить, у компанії є резерви. Якщо тільки будинки, а інфраструктура "потім" — це означає, що коштів мало або їх немає. Завжди можна почекати, якщо є сумніви. Так, буде дорожче, але ризик нижчий.

"Зараз потрібно зосередитися на двох речах. Перше — це іпотека. Друге — банківське кредитування проєктів. Ні одного, ні іншого в країні фактично немає"

Коли трапляється великий скандал, місцева влада разом із Міністерством внутрішніх справ, прокуратурою, СБУ, міністерствами активно починає розмірковувати, як допомогти інвесторам. Хто і як мусить розв'язувати вузол проблемного будівництва?

— Рішення — за інвесторами. Люди можуть бути активними, тобто ситуації, коли самі інвестори вклали кошти і добудували будинок. Приклад — ЖК "Фундуклеївський" компанії "Консоль", де інвестори додатково інвестували, і зрештою ввели будинок в експлуатацію. Тобто люди визнають, що їх "кинули", скидаються, і влада їм допомагає, підводить сіті. Там, де активні люди, там все добудують. Держава може допомагати, але розв'язувати все в інтересах інвесторів вона точно не зобов'язана. Держава мусить створити систему, коли "кидання" стануть неможливими. Саме тому участь банків у схемах будівництва була б вкрай важливою.

Ваша компанія ніколи не підключалася до завершення недобудов. Чому?

— Мені це не цікаво. Деякі компанії бачать в цьому бізнес, хоча це ризики, оскільки там навіть виконавча документація може бути підробкою.

В останні роки багато компаній активніше дивляться в бік житла бізнес- і преміум-класу. З чим пов'язана така тенденція?

— Знаходити земельні ділянки стає складніше і дорожче. Будувати економ-клас на такій дорогій землі вже немає сенсу. Багато хто зрозумів, що можна будувати нижче, менше, але дорожче, а не стінами зводити 25-поверхівки із заробітком по $100. Треба людям створити середовище. Людина платить один раз, вона не має про це пошкодувати.

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Більшість говорять про комплекс вашої компанії на Хрещатику. Що зараз відбувається з цим проєктом?

— Ми на етапі проєктування, сподіваємося на початку 2022 року розпочати роботи. Це будуть апартаменти із суспільним середовищем для людей, будуть магазини, ресторани, як у Пасажі. Цільова аудиторія проєкту — люди, яким важливо мати свою нерухомість з адресою: Хрещатик, 5. Це повинно бути дуже якісне житло преміум-класу.

Навесні ви говорили про вихід компанії на ринок заміського житла. Що зроблено відтоді?

— Ми вже вийшли за місто, працюємо над проєктом котеджного містечка в Конча-Заспі, який, на мою думку, буде кращим в області, там будуть усі об'єкти інфраструктури: марина, ресторан, спортклуб, дитячий садок, аптеки — усе, що потрібно для життя за містом. На мій погляд, тенденція попиту все частіше зміщується в бік заміської нерухомості, а там дефіцит хороших проєктів.