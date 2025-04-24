Лише 1 фунт: ділянка з планом забудови шукає нового власника (фото)

Крихітну ділянку в престижному районі Лондона (Англія) виставлено на аукціон лише за 1 фунт стерлінгів (55 гривень). Однак покупцеві доведеться вкласти набагато більше, щоб втілити проєкт модульного житла.

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Про це пише The Mirror.

Крихітну ділянку в престижному районі Ілінг на заході Лондона (Англія) виставлено на продаж лише за 1 фунт стерлінгів. Попри майже символічну ціну, оголошення на Rightmove називає пропозицію "супер інвестиційною можливістю" — за умови, що покупець готовий до супутніх витрат і бюрократії.

Земля досить велика для гаража або компактного модульного будинку з однією спальнею. На ділянку вже підготовлено проєктні плани, однак її розвиток потребує узгодження з місцевою владою. Середня оренда в цьому районі перевищує 2 000 фунтів стерлінгів (приблизно 111 тисяч гривень) на місяць, що робить пропозицію потенційно вигідною.

Пропоновані плани власності на земельну ділянку, доступну за 1 фунт стерлінгів Фото: Jam Press

Проте підсумкова сума виявиться вищою за заявлений фунт. Переможцю аукціону доведеться заплатити щонайменше 5 000 фунтів стерлінгів як депозит і щонайменше 6 000 фунтів купівельного збору — отже, мінімальна вартість угоди становитиме близько 11 001 фунта (610 тисяч гривень).

Ділянка землі, досить велика для однокімнатного будинку в Лондоні Фото: Jam Press

Видання зазначає, що продаж за 1 фунт — не новинка на британському ринку. Раніше подібні лоти з'являлися в Ньюкаслі, де за фунт можна було придбати квартири, що потребують капітального ремонту. Одна з них прославилася в мережі відеоекскурсією занедбаним інтер'єром з купами сміття і зламаними меблями, що набрала понад тисячу переглядів.

Потенційним покупцям рекомендується самостійно з'ясувати всі юридичні та будівельні нюанси — за удаваною простотою може ховатися ціла низка турбот.

Раніше Фокус повідомляв, що сусіди шоковані раптовим зникненням старовинного котеджу. Будинок у США з приголомшливим видом зник за один день. Нові власники, сім'я Кепстік-Дейл, що входить до списку найбагатших людей Великої Британії, вирішила побудувати на його місці резиденцію своєї мрії.

Також стало відомо, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки та пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на здачі сміття 46 тисяч доларів і використав ці гроші, щоб внести перший внесок за рибальську хатину.