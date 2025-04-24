Всего 1 фунт: участок с планом застройки ищет нового владельца (фото)

Крошечный участок в престижном районе Лондона (Англия) выставлен на аукцион всего за 1 фунт стерлингов (55 гривен). Однако покупателю придется вложить гораздо больше, чтобы воплотить проект модульного жилья.

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Об этом пишет The Mirror.

Крошечный участок в престижном районе Илинг на западе Лондона (Англия) выставлен на продажу всего за 1 фунт стерлингов. Несмотря на почти символическую цену, объявление на Rightmove называет предложение "супер инвестиционной возможностью" — при условии, что покупатель готов к сопутствующим затратам и бюрократии.

Земля достаточно велика для гаража или компактного модульного дома с одной спальней. На участок уже подготовлены проектные планы, однако его развитие требует согласования с местными властями. Средняя аренда в этом районе превышает 2 000 фунтов стерлингов (примерно 111 тысяч гривен) в месяц, что делает предложение потенциально выгодным.

Предлагаемые планы собственности на земельный участок, доступный за 1 фунт стерлингов Фото: Jam Press

Тем не менее, итоговая сумма окажется выше заявленного фунта. Победителю аукциона придется заплатить минимум 5 000 фунтов стерлингов в качестве депозита и не менее 6 000 фунтов покупательского сбора — таким образом, минимальная стоимость сделки составит около 11 001 фунта (610 тысяч гривен).

Участок земли, достаточно большой для однокомнатного дома в Лондоне Фото: Jam Press

Издание отмечает, что продажа за 1 фунт — не новинка на британском рынке. Ранее подобные лоты появлялись в Ньюкасле, где за фунт можно было приобрести квартиры, нуждающиеся в капитальном ремонте. Одна из них прославилась в сети видеоэкскурсией по заброшенному интерьеру с кучами мусора и сломанной мебелью, набравшей более тысячи просмотров.

Потенциальным покупателям рекомендуется самостоятельно выяснить все юридические и строительные нюансы — за кажущейся простотой может скрываться целый ряд хлопот.

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