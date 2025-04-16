Звалилось 2000 тонн каменю: елітний житловий комплекс опинився на краю прірви (фото)

На популярному пляжі Віпсідеррі в Корнуоллі, Велика Британія, стався черговий масштабний зсув, який активісти вважають прямим наслідком будівництва елітних житлових комплексів поблизу. Мальовнича локація вже давно стала центром протестів.

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Про це пише видання Daily Star, опублікувавши знімки драматичного обвалу.

"Територія під забудову зменшилася і продовжуватиме скорочуватися", –- заявили активісти організації "Врятуємо скелі Віпсідеррі", створеної спеціально для протидії будівництву на краю обриву.

Група закликає місцеву раду відхилити заявку на будівництво, наполягаючи на тому, що ділянка є надто небезпечною для зведення житлових споруд.

Очікують новий обвал

На відео, опублікованому в мережі, видно нові тріщини на скелі та асфальтовому покритті будівельного майданчика. Цілком імовірно, що незабаром очікується новий обвал.

Компанія-забудовник Living Quarter Properties (Porth) отримала схвалення проєкту ще у 2007 році для будівництва семи вілл на місці колишнього готелю. Цей дозвіл надано з важливою умовою — забезпечити стабілізацію скель. Проте, попри запевнення щодо проведення "стабілізаційних робіт", прибережна територія продовжує потерпати від ерозії з початку будівництва у 2023 році, що призвело до тимчасової заморожування проєкту.

Елітний комплекс опинився на краю урвища Фото: SWNS

"Рада Корнуолла двічі відхилила спроби забудовника ухилитися від вимоги стабілізації після того, як скелі почали руйнуватися", — зазначають екологічні активісти. Тим часом представники компанії Living Quarter Properties подали апеляцію, стверджуючи, що чиновники й завзяті активісти "неправильно зрозуміли" їхні наміри.

Зсуви відбуваються регулярно

До речі, торік на пляж обвалились сусідні ділянки, а в листопаді 2023 року стався ще один зсув подібного масштабу (близько 20 тисяч тонн породи).

Підрядники намагалися запобігти таким інцидентам, зокрема шляхом встановлення сталевих стрижнів і бетонування частин скелі згори, але цей підхід спровокував протести з боку екологічних груп, які назвали його шкідливим для природи.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що популярний у минулому приморський курорт у східному Йоркширі (Велика Британія), який ще нещодавно приваблював безліч туристів, нині поступово перетворюється на "місто-привид". Причиною цього є швидка ерозія скелі, на якій розташоване поселення. Експерти застерігають: житлові будинки місцевих мешканців можуть у будь-який момент зсунутися в Північне море.

Схожа доля загрожує й мальовничому французькому містечку Боніфачо. Це старовинне поселення на півдні середземноморського острова Корсика, відоме своєю середньовічною цитаделлю, що стоїть просто на краю скелі, може зовсім зникнути через руйнівні природні процеси.