Бомба уповільненої дії: жителі міста зовсім скоро залишаться без землі та будинків (фото)

42-річний Джон Хінґлі переїхав у цей населений пункт 10 років тому й спочатку навіть не знав, що існує така велика проблема.

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Жителі містечка Кредлі Хіт, що у Великій Британії, через масштабний зсув ґрунту відчувають себе ніби на узбережжі, хоча їхні оселі розташовані далеко від моря. Люди хвилюються, що стихія може пошкодити або й взагалі знищити їхні будинки та сади, пише видання Mirror.

Містяни кажуть, що величезна прірва уздовж вулиці Хай-Хейден-Кресент поступово збільшується після кожного дощу. Лише за минулий рік внаслідок цього було зруйновано два господарські будинки та кілька дерев.

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"Найгірший будинок" у руках нового власника став окрасою всієї вулиці (фото)

42-річний Джон Хінґлі, який спостерігає за зсувом з вікна своєї спальні, переїхав на цю вулицю 10 років тому і спочатку навіть не знав, що існує така велика проблема.

"Сусід сказав нам про це після переїзду. Коли йде дощ, земля перетворюється на глину, і шматки просто падають зі схилу. Я бачив на власні очі, як разом з деревами завалилось два сараї. Викликав на допомогу робітників, але вони заявили, що тут не початий край роботи й взагалі це надто складно для них", — розповідає чоловік.

За його словами, майже всі сусіди — це люди похилого віку, вони не можуть нічим зарадити, тож доводиться боротися з цим самотужки.

Що стало причиною зсуву

Якщо вірити місцевим, вперше наслідки зсуву з’явились понад 30 років тому після будівництва заводу неподалік. Упродовж багатьох років ситуація не погіршувалася, але не так давно процес знову активізувався.

"Ми зверталися до радників, депутатів, до кого завгодно, але так і не з'ясували, хто за це відповідає", — скаржиться Джон.

Чиновники в курсі про проблему, але поки нічого не роблять.

"Таке відчуття, що живеш на узбережжі, а твій будинок от-от обвалиться у море. Я боюся, що вода дійде до наших домівок або принаймні знищить усі сади. З цим негайно треба щось робити", — додає інший місцевий житель 55-річний Генрі Робінсон, який не дозволяє своїм онукам гратися у задньому дворі через загрозу обвалу.

Чиновники в курсі про проблему, але поки нічого не роблять Фото: SWNS

Місцева радниця Вікі Сміт визнає, що проблема вкрай серйозна.

"Я розумію, чому мешканці стурбовані, бо розлом постійно збільшується. Уже зараз яма настільки глибока, що виглядає так, ніби люди живуть на краю прірви. Оскільки вона знаходиться за садами, багато хто не усвідомлює всього масштабу біди. Зараз ми намагаємося з'ясувати, що можна вдіяти", — заявила Сміт.

Якщо вірити місцевим, вперше наслідки зсуву з"явились понад 30 років тому після будівництва заводу неподалік Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, поступово перетворюється на "місто-привид" через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море.

Крім того, неймовірно красиве французьке містечко Боніфачо, що розташоване у південній частині середземноморського острова Корсика та славиться своєю середньовічною цитаделлю "Містом скель", скоро може зникнути з лиця землі.