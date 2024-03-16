Бомба замедленного действия: жители города совсем скоро останутся без земли и домов (фото)

42-летний Джон Хингли переехал в этот населенный пункт 10 лет назад и сначала даже не знал, что существует такая большая проблема.

Related video

Жители городка Кредли Хит, что в Великобритании, из-за масштабного оползня чувствуют себя как на побережье, хотя их дома расположены далеко от моря. Люди волнуются, что стихия может повредить или вообще уничтожить их дома и сады, пишет издание Mirror.

Горожане говорят, что огромная пропасть вдоль улицы Хай-Хейден-Кресент постепенно увеличивается после каждого дождя, приближаясь. Только за прошлый год в результате этого были разрушены два хозяйственных дома и несколько деревьев.

Важно

"Самый худший дом" в руках нового владельца стал украшением всей улицы (фото)

42-летний Джон Хингли, который наблюдает за оползнем из окна своей спальни, переехал на эту улицу 10 лет назад и сначала даже не знал, что существует такая большая проблема.

"Сосед сказал нам об этом после переезда. Когда идет дождь, земля превращается в глину, и куски просто падают со склона. Я видел собственными глазами, как вместе с деревьями завалилось два сарая. Вызвал на помощь рабочих, но они заявили, что здесь много работы и вообще это слишком сложно для них", — рассказывает мужчина.

По его словам, почти все соседи — это пожилые люди, они не могут ничем помочь, поэтому приходится бороться с этим самостоятельно.

Что стало причиной сдвига

Если верить местным, последствия оползня появились более 30 лет назад после строительства завода неподалеку. В течение многих лет ситуация не ухудшалась, но не так давно процесс снова активизировался.

"Мы обращались к советникам, депутатам, к кому угодно, но так и не выяснили, кто за это отвечает", — жалуется Джон.

Чиновники в курсе о проблеме, но пока ничего не делают.

"Такое впечатление, что живешь на побережье, а твой дом вот-вот обвалится в море. Я боюсь, что вода дойдет до наших домов или по крайней мере уничтожит все сады. С этим немедленно надо что-то делать", — добавляет другой местный житель 55-летний Генри Робинсон, который не позволяет своим внукам играть в заднем дворе из-за угрозы обвала.

Чиновники в курсе о проблеме, но пока ничего не делают Фото: SWNS

Местный советник Вики Смит признает, что проблема крайне серьезная.

"Я понимаю, почему жители обеспокоены, ведь разлом постоянно увеличивается. Уже сейчас яма настолько глубокая, что выглядит так, будто люди живут на краю пропасти. Поскольку она находится за садами, многие не осознают всего масштаба беды. Сейчас мы пытаемся выяснить, что можно сделать", — заявила Смит.

Если верить местным, впервые последствия оползня появились более 30 лет назад после строительства завода неподалеку Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что приморский курорт на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.

Кроме того, невероятно красивый французский городок Бонифачо, расположенный в южной части средиземноморского острова Корсика и славящийся своей средневековой цитаделью "Городом скал", скоро может исчезнуть с лица земли.