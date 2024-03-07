"Найгірший будинок" у руках нового власника став окрасою всієї вулиці (фото)
Кадри приголомшливої трансформації швидко стали вірусними, набравши понад 1 мільйон переглядів та тисячі вподобань в TikTok.
Чоловік, якого звуть Мо, купив "найпотворніший будинок на вулиці" й перетворив його на затишне сімейне гніздечко з усіма вигодами. Капітальний ремонт зайняв 5 років, але воно було того варте. Про всі етапи трансформації блогер розповідав на своїй сторінці у TikTok.
Насамперед хазяїн показав домівку до масштабної перебудови. На оприлюднених кадрах можна побачити похмурі інтер’єри 70-х років, зокрема старі меблі, обдерті шпалери, затоптані килими та плитку, а також убогий декор.
Чоловік одразу взявся за роботу й почав з фасаду. Змінив білі вхідні двері на яскраво-помаранчеві, а ґанок пофарбував в елегантний чорний колір. Переступивши через поріг, глядачі бачать, як майстер облаштував коридор та сходи, а також ванну кімнату в стилі кантрі.
У гостьовій кімнаті старий електрокамін поступився місцем сучасному на дровах, обрамленому поличками для книжок, а зелений диван додав свіжості та глибини простору. В їдальні з'явилися вбудовані шафи, а на кухні – стіл та стільці у стилі фермерської хатинки, доповнені автентичними аксесуарами.
Навіть ванна кімната пережила радикальні зміни: Мо викинув застарілу душову кабіну та килими, натомість поклав сучасну чорно-білу плитку та встановив нову сантехніку.
Завершальним штрихом ремонту стала реновація саду. Стандартні пластикові двері були замінені на шикарні французькі, що ведуть у внутрішній дворик з розкішними меблями та вбудованим "козирком" від сонця.
Кадри приголомшливої трансформації швидко стали вірусними, набравши понад 1 мільйон переглядів та тисячі вподобань в TikTok. Користувачі вражені роботою Мо та засипають його компліментами.
- "Це так красиво! Ви чудово попрацювали"
- "Найкрасивіший будинок у світі! Тепер я також хочу помаранчеві вхідні двері"
- "Мені подобається мікс стилів – сучасний, вінтажний, фермерський, тосканський. Це дивовижно"
- "Ви перетворили притон на затишну оселю для всієї родини"
Нагадаємо, раніше Фокус писав про подружжя з Великої Британії, яке купило за 150 тисяч фунтів напівзруйнований будинок у жахливому стані, щоб самостійно зайнятися його ремонтом та реконструкцією. Тепер їхнє помешкання оцінюється вдвічі дорожче від початкової ціни.
Крім того, будинок, у якому колись мешкали близько 100 засуджених, перетворився до невпізнання. Всередині є три великі вітальні, красива кімната в саду, шість спалень і три ванні кімнати. Однак найкращою частиною оселі, на думку багатьох людей, є "особливий" підвал.