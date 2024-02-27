Будинок, у якому колись мешкали близько 100 засуджених, перетворився до невпізнання (фото)

Незвичайна восьмикутна форма подарувала будівлі відповідну назву Octagon House. Британський таблоїд зазначає, що в Англії всього три будинки з такою формою, але тільки цей у минулому був в'язницею.

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Гарний будинок, який раніше був в'язницею, виставлено на продаж у Східному Йоркширі (Англія). У цьому виправному закладі колись утримувалися близько 100 засуджених. Перероблена будівля має свою історію, про яку пише The Mirror.

Коли людина думає про в'язницю, останнє, що вона уявляє це "розкіш". Однак колишній виправний заклад було перероблено на розкішний сімейний будинок, в якому не залишилося абсолютно ніяких слідів колишнього життя. Приголомшливе житло в Беверлі (Східний Йоркшир), що належить до категорії Grade II, було переобладнано в 1880 році.

Незвичайна восьмикутна форма подарувала будинку відповідну назву Octagon House. Видання зазначає, що в Англії всього три будівлі з подібною формою.

Простора кухня Фото: brit Кожна кімната добре відремонтована й оформлена Фото: brit

В'язницю відкрили 1810 року, вона вміщала лише 100 ув'язнених, але пізніше її продали будівельній компанії, яка перетворила її на чудовий, але дещо незвичний родинний будинок, який, за словами агентів з нерухомості Hunters, є втіленням вершини вишуканого життя.

Житло має три великі вітальні, красиву кімнату в саду, шість гарно оформлених спалень і три ванні кімнати. Однак найкращою частиною будинку, на думку багатьох людей, є "особливий" підвал.

У будинку є кілька віталень Фото: brit У будинку є 6 спалень Фото: brit

Всередині є стильний домашній бар, затишна вітальня з кінозалом, окрема ігрова кімната, а також дивовижний винний льох.

"Влаштовуючи звані вечори з поважними гостями або насолоджуючись заповітними моментами в колі близьких, ця незвичайна кімната обіцяє нескінченні години насолоди і спілкування. Ця виняткова власність, що випромінює розкіш на кожному кроці, зазнала вишуканого ремонту від верху до низу. Нинішні власники ретельно стежили за дотриманням найвищих стандартів. Будинок займає значне місце в місті, і його легко помітити завдяки його унікальній формі", — розповідає агент.

Окрема ігрова кімната Фото: brit У підвалі є стильний домашній бар Фото: brit

Химерний будинок коштує 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, але він не має жодних ознак того, що коли-небудь був в'язницею. Агент з нерухомості описує житло як органічне поєднання міської вишуканості зі спокоєм сільської чарівності.

Раніше Фокус повідомляв, що власник сучасного особняка, який "звисає" зі скелі, відмовився його залишати. Сильні шторми спричинили зсув ґрунту, який обвалив більшу частину берегової лінії під будинками. Однак Льюїс Брюггеман упевнений, що перебуває в безпеці у своїй оселі.

Також стало відомо, що жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні. Кейтлін Пайл купила автівку Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.