Дом, в котором когда-то жили около 100 осужденных, преобразился до неузнаваемости (фото)

Необычная восьмиугольная форма подарила зданию подходящее название Octagon House. Британский таблоид отмечает, что в Англии всего три дома с подобной формой, но только этот в прошлом был тюрьмой.

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Красивый дом, который ранее был тюрьмой, выставлен на продажу в Восточном Йоркшире (Англия). В этом исправительном заведении когда-то содержались около 100 осужденных. Переделанное здание имеет свою историю, о которой пишет The Mirror.

Когда человек думает о тюрьме, последнее, что он представляет это "роскошь". Однако бывшее исправительное заведение было переделано в роскошный семейный дом, в котором не осталось абсолютно никаких следов прежней жизни. Потрясающие жилье в Беверли (Восточный Йоркшир), относящийся к категории Grade II, было переоборудовано в 1880 году.

Необычная восьмиугольная форма подарила дому подходящее название Octagon House. Издание отмечает, что в Англии всего три здания с подобной формой.

Просторная кухня Фото: The Mirror Каждая комната хорошо отремонтирована и оформлена Фото: The Mirror

Тюрьма открылась в 1810 году и вмещала всего 100 заключенных, но позже была продана строительной компании, которая превратила ее в прекрасный, но немного необычный семейный дом, который, по словам агентов по недвижимости Hunters, является воплощением вершины изысканной жизни.

Жилье имеет три большие гостиные, красивую комнату в саду, шесть хорошо оформленных спален и три ванные комнаты. Однако лучшей частью дома по мнению многих людей, является "особый" подвал.

В доме есть несколько гостинных Фото: The Mirror В доме есть 6 спален Фото: The Mirror

Внутри есть стильный домашний бар, уютная гостиная с кинозалом, отдельная игровая комната, а также впечатляющий винный погреб.

"Устраивая званые вечера с уважаемыми гостями или наслаждаясь заветными моментами в кругу близких, это необычная комната обещает бесконечные часы наслаждения и общения. Эта исключительная собственность, излучающая роскошь на каждом шагу, подверглась изысканному ремонту сверху донизу. Нынешние владельцы тщательно следили за соблюдением высочайших стандартов. Дом занимает внушительное место в городе, и его легко заметить благодаря его уникальной форме", — рассказывает агент.

Отдельная игровая комната Фото: The Mirror В подвале есть стильный домашний бар Фото: The Mirror

Причудливый дом стоит 1,5 миллиона фунтов стерлингов, но у него нет никаких признаков того, что он когда-либо был тюрьмой. Агент по недвижимости описывает жилье как органичное сочетание городской изысканности со спокойствием сельского очарования.

Ранее Фокус сообщал, что владелец современного особняка, который "свисает" со скалы, отказался его покидать. Сильные штормы вызвали оползень, который обрушил большую часть береговой линии под домами. Однако Льюис Брюггеман уверен, что находится в безопасности в своей жилье.

Также стало известно, что женщина продала особняк со всеми вещами, чтобы жить в фургоне. Кейтлин Пайл купила машину Mercedes Sprinter, которую переделала в дом на колесах и отправилась путешествовать по Америке. Женщина живет в дороге уже более 6 месяцев и пока не планирует возвращаться к прошлой жизни.