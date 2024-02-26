Владелец современного особняка, который "свисает" со скалы, отказался его покидать (фото)

Сильные штормы вызвали оползень, который обрушил большую часть береговой линии под домами. Однако Льюис Брюггеман уверен, что находится в безопасности в своей жилье.

Related video

82-летний радиолог Льюис Брюггеман живет в доме стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов, который был признан безопасным в Дана-Пойнт, Калифорния (CША), несмотря на то, что он свисает над океаном после оползня. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина живет в одном из трех домов стоимостью более 10 миллионов фунтов стерлингов каждый. Жилые здания свисают со скалы и могут оказаться в океане, но были признаны безопасными инженерами и другими специалистами.

Сильные штормы вызвали оползень, который обрушил большую часть скалы под домами. Несмотря на опасные для жизни обстоятельства, радиолог не собирается покидать свой современный роскошный особняк.

"Дом в порядке, ему ничего не угрожает, и он не будет обнесен красной лентой. Город согласен с тем, что у здания нет серьезных структурных проблем", — рассказал Брюггеман журналистам.

Льюис Брюггеман не захотел понидать свой дом Фото: CBS News

Сити-менеджер города Дана-Пойнт Майк Киллебрю сообщил CBS News, что инженер-геотехник и строительный сектор проверили один из трех особняков, самый близкий к краю А-образный дом — и пришли к выводу, что непосредственной угрозы для него нет. Хотя эксперты утверждают, что в настоящее время дома на скалах безопасны для проживания, для того чтобы они могли противостоять будущим штормам, необходимо провести дополнительные работы.

"Для стабилизации этого объекта потребуются серьезные работы. Мы видим все больше разрушений. Я думаю, что мы будем продолжать наблюдать за ситуацией, которая будет только ухудшаться. В связи с тем, что в течение нескольких лет подряд происходит сильное давление, эти дома, эти объекты… они просто не могут выдержать такого удара", — сказал Кайл Турже, исполнительный вице-президент Alpha Structural, инженерной фирмы из Лос-Анджелеса.

Ранее Фокус сообщал, что женщина продала особняк со всеми вещами, чтобы жить в фургоне. Кейтлин Пайл купила машину Mercedes Sprinter, которую переделала в дом на колесах и отправилась путешествовать по Америке. Женщина живет в дороге уже более 6 месяцев и пока не планирует возвращаться к прошлой жизни.

Также стало известно, что в Англии не могут продать "самый одинокий дом". Коттедж был построен для железнодорожников в 1940-х годах. Последние владельцы получали электричество от ветряной мельницы, а воду возили на трейлере.