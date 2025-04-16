Свалилось 2000 тонн камня: элитный жилой комплекс оказался на краю пропасти (фото)

На популярном пляже Випсидерри в Корнуолле, Великобритания, произошел очередной масштабный оползень, который активисты считают последствием строительства элитных жилых комплексов поблизости. Живописная локация уже давно стала центром протестов.

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Об этом пишет издание Daily Star, опубликовав снимки драматического обвала.

"Территория под застройку уменьшилась и будет продолжать сокращаться", -- заявили активисты организации "Спасем скалы Випсидерри", созданной специально для противодействия строительству на краю обрыва.

Группа призывает местный совет отклонить заявку на строительство, настаивая на том, что участок слишком опасен для возведения жилых сооружений.

Ожидают новый обвал

На видео, опубликованном в сети, видны новые трещины на скале и асфальтовом покрытии строительной площадки. Вполне вероятно, что вскоре ожидается новый обвал.

Компания-застройщик Living Quarter Properties (Porth) получила одобрение проекта еще в 2007 году для строительства семи вилл на месте бывшего отеля. Это разрешение предоставлено с важным условием — обеспечить стабилизацию скал. Однако, несмотря на заверения о проведении "стабилизационных работ", прибрежная территория продолжает страдать от эрозии с начала строительства в 2023 году, что привело к временной заморозке проекта.

Элитный комплекс оказался на краю обрыва Фото: SWNS

"Совет Корнуолла дважды отклонил попытки застройщика уклониться от требования стабилизации после того, как скалы начали разрушаться", — отмечают экологические активисты. Тем временем представители компании Living Quarter Properties подали апелляцию, утверждая, что чиновники и рьяные активисты "неправильно поняли" их намерения.

Оползни происходят регулярно

Кстати, в прошлом году на пляж обвалились соседние участки, а в ноябре 2023 года произошел еще один оползень подобного масштаба (около 20 тысяч тонн породы).

Подрядчики пытались предотвратить такие инциденты, в частности путем установки стальных стержней и бетонирования частей скалы сверху, но этот подход спровоцировал протесты со стороны экологических групп, которые назвали его вредным для природы.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что популярный в прошлом приморский курорт в восточном Йоркшире (Великобритания), который еще недавно привлекал множество туристов, сейчас постепенно превращается в "город-призрак". Причиной этого является быстрая эрозия скалы, на которой расположено поселение. Эксперты предостерегают: жилые дома местных жителей могут в любой момент сдвинуться в Северное море.

Похожая судьба грозит и живописному французскому городку Бонифачо. Это старинное поселение на юге средиземноморского острова Корсика, известное своей средневековой цитаделью, стоящей прямо на краю скалы, может совсем исчезнуть из-за разрушительных природных процессов.