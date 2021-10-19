Победительница акции от Moneyveo отдохнула на райских островах

Пользовательница сервиса Moneyveo – Анна из города Днепр – выиграла романтическое путешествие на двоих в грандиозной акции "Лакшери Мальдивы для тебя и твоей дивы!". Манивео осуществила мечту женщины о путешествии на живописные острова, полностью взяв на себя расходы на лакшери-отдых по системе all inclusive.

Финтех-компания Moneyveo известна выгодными условиями кредитования, скидками на процентные ставки и приятными подарками, которые делает для пользователей сервиса. В акции принимали участие пользователи, оформившие кредит Comfort в сервисе. Розыгрыш путем генерирования случайных чисел завершился для счастливицы крутым отдыхом на курортном острове.

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"Мы рады, что наши клиенты воплощают в жизнь заветные мечты. Победительница этой акции побывала за границей впервые. Очень приятно, что она смогла посетить райский уголок благодаря нашей компании. Розыгрыш ярких призов уже стал для нас традицией. Оставайтесь с Moneyveo и делайте жизнь ярче!" – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Победительница Анна рассказала, что пользуется сервисом Moneyveo уже несколько лет, однако впервые приняла участие в розыгрыше, который проводила компания. И сразу выиграла суперприз! Даже сама Красава долго привыкала к этой мысли:

"Когда мне сообщили о результатах, я подумала, что это чья-то шутка, — поделилась впечатлениями женщина, — Потом позвонила в контакт-центр Moneyveo, где подтвердили, что я на самом деле выиграла романтический тур на двоих. Это просто невероятно! Искренне благодарна компании, что наконец побывала на отдыхе за рубежом".

Победительница увидела белоснежные пляжи и изумрудные волны океана не на открытке буклета, а вживую! Отдых для Анны запомнился прогулками по острову, яркими вечеринками и экзотическими ресторанами. Анна остановилась в 5-звездочном отеле в номере с видом на океан. Отличное обслуживание и питание по системе all inclusive позволили забыть о заботах на весь период отпуска. Благодаря Манивео счастливица примерила на себя роль настоящей VIP-персоны.

Напомним, акция от Манивео "Лакшери Мальдивы для тебя и твоей дивы!" продолжалась в течение одного месяца в период с 10.02.2021 до 10.03.2021. По ее условиям необходимо было оформить кредит Comfort на официальном сайте компании. Счастливица получила оплаченную поездку на двоих на тропический остров.