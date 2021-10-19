Переможниця акції від Moneyveo відпочила на райських островах

Користувачка сервісу Moneyveo — Анна з міста Дніпро — виграла романтичну подорож на двох у грандіозній акції "Лакшері Мальдіви для тебе і твоєї діви!". Манівео здійснила мрію жінки про мандрівку на мальовничі острови, повністю взявши на себе витрати на лакшері-відпочинок за системою all inclusive.

Фінтех-компанія Moneyveo відома вигідними умовами кредитування, знижками на процентні ставки та запальними акційними пропозиціями для своїх клієнтів. В акції брали участь користувачі, які оформили кредит Comfort у сервісі. Розіграш шляхом генерування випадкових чисел завершився для щасливиці крутим відпочинком на курортному острові.

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"Ми раді, що наші клієнти втілюють у життя заповітні мрії. Переможниця цієї акції побувала за кордоном вперше. Надзвичайно приємно, що вона змогла відвідати райський куточок завдяки нашій компанії. Розіграш яскравих призів уже став для нас традицією. Залишайтеся з Moneyveo та робіть життя яскравішим!" — коментує комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Переможниця Анна розповіла, що користується сервісом Moneyveo вже декілька років, проте участь у розіграші, який проводила компанія, взяла вперше. І одразу виграла суперприз! Навіть сама Красава довго звикала до цієї думки:

"Коли мені повідомили про результати, я подумала, що це чийсь жарт, — поділилася враженнями жінка, — Потім зателефонувала в контакт-центр Moneyveo, де підтвердили, що я насправді виграла романтичний тур на двох. Це просто неймовірно! Щиро вдячна компанії, що нарешті побувала на відпочинку за кордоном".

Переможниця побачила білосніжні пляжі та смарагдові хвилі океану не на листівці буклету, а вживу! Відпочинок для Анни запам"ятався прогулянками островом, яскравими вечірками та екзотичними ресторанами. Жінка зупинилася у 5-зірковому готелі у номері з видом на океан. Відмінне обслуговування та харчування за системою all inclusive дозволили забути про турботи на весь період відпустки. Завдяки Манівео щасливиця приміряла на себе роль справжньої VIP-персони.

Нагадаємо, акція від Манівео "Лакшері Мальдіви для тебе і твоєї діви!" тривала протягом одного місяця в період з 10.02.2021 до 10.03.2021. За її умовами потрібно було оформити кредит Comfort на офіційному сайті компанії. Щасливиця отримала оплачену поїздку на двох на тропічний острів.