Проект на 100 лет: Журналисты напомнили, что Кличко обещал открыть метро на Троещину в 2019-м году

Строительство метро на Троещину, о котором говорят с момента открытия жилмассива в 1970-х годах, может растянуться на столетие. Все градоначальники обещают его открыть, но пока никто с задачей не справился. Виталий Кличко также не стал исключением, пишет 44.ua.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Метро на Троещину — одно из самых популярных словосочетаний, упоминаемых киевлянами и заветная мечта жителей этого жилмассива на протяжении десятилетий. Но реальностью это метро пока так и не стало", — говорится в материале.

Автор напомнил, что Александр Омельченко обещал построить ветку метро на Троещину к 2006-2020 годам, Леонид Черновецкий – до 2011 года, Александр Попов – к 2013-2015 годам. Виталий Кличко во время избирательной кампании обещал в случае избрания открыть метро на Троещину до 2019 года.

"Появление подобной линии метрополитена возможно лишь в случае возведения нового моста через Днепр, соединяющего два берега. Ни один из существующих мостов не подходит для этого. В 1993 году, специально ради новой ветки, начали строить Подольско-Воскресенский мост. Однако, он стал долгостроем, который до сих пор не завершен", — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что открыть первую станцию метро можно будет не менее чем через 5 лет после завершения строительства Подольского моста. Тем временем его создание связано со скандалами, разворовыванием средств и постоянно затягивается.

"Первые станции могут открыть через 5-7 лет. Еще 12 должны появиться к 2040 годам, а вся Подольско-Выгуровская линия такими темпами может открыться только к 2070-м годам. Учитывая, что потребность в метрополитене на Троещине и разговоры о нем начались еще в 1970-е, это настоящее столетнее строительство. Главное, чтобы оно не затянулось еще дольше", — отмечает СМИ.

Ранее сообщалось, что за время председательства Виталии Кличко стоимость строительства Подольско-Воскресенского моста выросла почти вдвое, приблизившись к 20 млрд гривен.