Проект на 100 років: Журналісти нагадали, що Кличко обіцяв відкрити метро на Троєщину в 2019 році

Будівництво метро на Троєщину, про яке говорять з моменту відкриття житлового масиву в 1970-х роках, може розтягнутися на століття. Всі градоначальники обіцяють його відкрити, але поки ніхто з завданням не впорався. Віталій Кличко також не став винятком, пише 44.ua.

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"Метро на Троєщину — одне з найпопулярніших словосполучень, що згадується киянами і заповітна мрія жителів цього житлового масиву на протязі десятиліть. Але реальністю це метро поки так і не стало", — йдеться в матеріалі.

Автор нагадав, що Олександр Омельченко обіцяв побудувати гілку метро на Троєщину до 2006-2020 років, Леонід Черновецький — до 2011 року, Олександр Попов — до 2013-2015 років. Віталій Кличко під час виборчої кампанії обіцяв у разі обрання відкрити метро на Троєщину до 2019 року.

"Поява подібної лінії метрополітену можлива лише в разі зведення нового мосту через Дніпро, що з'єднує два береги. Жоден з існуючих мостів не підходить для цього. У 1993 році, спеціально заради нової гілки, почали будувати Подільсько-Воскресенський міст. Однак, він став довгобудом, який досі не завершено", — йдеться в матеріалі.

Автори підкреслюють, що відкрити першу станцію метро можна буде не раніше ніж за 5 років після завершення будівництва Подільського мосту. Тим часом його створення пов'язане зі скандалами, розкраданням коштів та постійно затягується.

"Перші станції можуть відкрити за 5-7 років. Ще 12 повинні з'явитися до 2040 років, а вся Подільсько-Вигурівська лінія такими темпами може відкритися тільки до 2070-х років. З огляду на те, що потреба в метрополітені на Троєщині й розмови про нього почалися ще в 1970-ті, це справжнє столітнє будівництво. Головне, щоб воно не затягнулося ще довше", — зазначає ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що за головування Віталія Кличка вартість будівництва Подільсько-Воскресенського моста зросла майже вдвічі, наблизившись до 20 млрд гривень.